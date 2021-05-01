فى عيد العمال.. "الجمل" يطالب بقانون جديد يحفظ العلاقة بين العمال وأصحاب العمل

طالب عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وبمناسبة عيد العمال، بقانون عمل جديد عادل يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن استقرار الأوضاع الاجتماعية والمادية.

أكد الجمل في تصريحات لـ"صدي البلد" انه يجب الالتفات إلى تدريب العمالة بشكل جيد لمواكبة التطور بالأعمال وغيرها، وذلك مع فتح أسواق جديدة للعمالة، يجب الالتفات التدريب من خلال تأهيل العمالة لكل ما هو حديث وتكنولجي.



وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب،أن علي الدولة زيادة انشاء المشروعات، التي تعتمد علي تشغيلها للعمالة الكثيفة، لكي تساهم في القضاء علي البطالة.



وأشار الجمل إلى ان دور الدولة واضح في مواجهة فيروس كورونا ومساندة العمال وأصحاب الأعمال المتعثرين،عن طريق الإعانة المادية، والتي وصلت قيمتها الي 100 مليون جنيه دعم للمؤسسات والعمال.

وأوضح رئيس النقابة العامة، ان وقف حركة الإنشاء أثرت علي العمالة المنتظمة والغير منتظمة، لان في أعمال التشييد تساهم 120 مهنه في التشييد والبنا، مطالبا بفتح حركات التشييد مرة أخرى، عماله تواكب متطلبات الشركات الأجنبية.