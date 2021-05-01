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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أقباط الفيوم يقيمون قداس عيد القيامة بـ كنيسة مار جرجس

قداس عيد القيامة
قداس عيد القيامة

أقيم  قداس عيد القيامة لعام ٢٠٢١ في كنيسة مار جرجس بمدينة الفيوم أكبر كنائس محافظة الفيوم، برعاية نيافة الأنبا أبرام مطران الفيوم ،و بمشاركة وكيل المطرانية و عدد من الآباء الأساقفة ، وكهنة كنائس الكاتدرائية ، وسط  غياب تام  من الاخوة الأقباط و المهنئين في ظل القيود التي تفرضها الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وقرار نيافة الأنبا أبرام بمنع  حضور الاقباط أى صلوات او قداسات، نظرا للظروف الحالية. 

وعيد القيامة ينتهي فيه الصوم الكبير الذي يستمر أربعين يوماً؛ كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يوماً حتى عيد العنصرة.

 

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تاريخ عيد الفصح متنقل، المسيحيون الأوائل ناقشوا ثلاث فرضيات في الاحتفال بالفصح وأقرّوا في مجمع نيقية المنعقد عام 325 تاريخ الفصح بوصفه الأحد الأول بعد اكتمال القمر الربيع الأول - أي 21 مارس؛ وهو ما يدفع تاريخ الفصح بين 22 مارس و25 أبريل، أما الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني، فعدم تصحيح حساب السنوات في القرن السادس عشر جعل موعد الانقلاب على التقويم الحالي هو 3 أبريل، هذا ما جعل موعد الفصح خلال القرن الحادي والعشرين بين 4 أبريل و8 مايو لمتّبعي التقويم الشرقي.

 

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أقباط الفيوم قداس عيد القيامه المجيد مارى جرجس كنيسة

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