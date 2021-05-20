سمير غانم ترك الشرطة بعد رسوبه وتاريخ حافل بالفن السابع

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الفترة الماضية، بعدما ضرب فيروس كورونا المستجد، عائلة النجم الكوميدي سمير غانم، كان آخرها، احتجازه بمستشفى العزل ليلحق بزوجته التي خضعت لجلسات التنفس بالأكسجين.



ورحل عن عالمنا قبل لحظات الفنان الكبير سمير غانم بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي، وصراع مع فيروس كورونا المستجد.



بداية مشوار سمير غانم

ولد سمير غانم في 15 نوفمبر عام 1937 في عرب الأطاولة، مدينة أسيوط في صعيد مصر والده اللواء يوسف غانم ووالدته فتحية محمود حلمي وأخوته من الذكور سيد وحسام غانم ومن الإناث سوسن وسمية،

دخل كلية الشرطة وتركها بعد استنفاذ سنوات رسوبه ونقل دراسته إلى الإسكندرية وتخرج فيها بإجازة من كلية الزراعة وخلال دراسته فيها انضمّ للفرقة الفنية واجتمع مع وحيد سيف وعادل نصيف وقدم معهم بعض العروض الغنائية على مسرح الجامعة.

وبعد أن تفككت الفرقة شكل سمير غانم مع الفنانين الضيف احمد وجورج سيدهم فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" وفي عام 1970 وبعد وفاة الضيف أحمد قدم جورج سيدهم وسمير غانم عدداً من المسرحيات سوياً ولكن الفرقة انفصلت في نهاية الأمر.

عام 1969 إلى جانب جورج سيدهم وإخراج نور الدمرداش ومن أهم مسرحياته في السبعينات مسرحية "كل واحد له عفريت" إلى جانب هالة فاخر وجورج سيدهم عام 1970 كما أدى في العام نفسه مسرحية "الراجل اللي جوز مراته" من إخراج الضيف أحمد

وفي عام 1973 شارك في مسرحية "جوليو ورومييت" إلى جانب بوسي وفي العام الذي تلاه شارك في مسرحية "من أجل حفنة نساء" إلى جانب أحمد راتب ونجاح الموجي كما شارك في عام 1975 في مسرحية "منطقة ممنوعة" من إخراج شاكر خضير

وفي عام 1978 شارك بدور سميع اللميع في مسرحية "الأستاذ مزيكا" وتابع سمير غانم أعماله على صعيد المسرح في فترة الثمانينات بالرغم من كونه أكثر تركيزاً على السينما

ففي عام 1980 قدم مسرحية "فخ السعادة الزوجية" إلى جانب زوجته دلال عبد العزيز وفي عام 1981 شارك في مسرحية "أهلاً دكتور" من إخراج حسن عبد السلام وأدى دور متولي في مسرحية "الانفجار الجميل" عام 1983

كما أدى دور جحا في مسرحية "جحا يحكم المدينة" عام 1985 إلى جانب أحمد راتب وفي العام الذي تلاه شارك بدور أحمد التوت في مسرحية "موعد مع الوزير" وشارك في مسرحية "فارس وبني خيبان" عام 1987 إلى جانب دلال عبد العزيز ومصطفى رزق.

سمير غانم يلتفت للسينما

وتزامناً مع أعماله في المسرح التفت سمير غانم إلى السينما والأفلام التي بدأت رحلته فيها منذ ستينات وسبعينات العقد المنصرم في بعض الأدوار الصغيرة والتي قدم معظمها ضمن فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" مثل فلم المشاغبون عام 1965 والذي كان من بطولة رشدي أباظة ونجوى فؤاد

كما أدى في العام نفسه دور صغير في فلم "المغامرون الثلاثة" الذي كان من بطولة سعاد حسني وأحمد رمزي وفلم "السراب" عام 1970 من بطولة نور الشريف وتوالت الأدوار الصغيرة عليه في تلك الفترة وأخذت تكبر فلماً تلو الآخر

ففي عام 1974 شارك في بطولة الفلم الرومانسي "الاحضان الدافئة" إلى جانب زبيدة ثروت وسمير صبري

وفي العام الذي تلاه شارك في بطولة فلم "بنت واسمها محمود؟" إلى جانب سهير صبري وهالة فاخر وفي عام 1976 شارك في بطولة فلم "عندما يسقط الجسد" إلى جانب محمود ياسين وناهد شريف

وظهر في العام نفسه في عدة أفلام أخرى منها " حب على شاطئ ميامي" وفلم "فيفا زلاطا" إلى جانب فؤاد المهندس وجمال إسماعيل وأدى دور الدكتور سمير في فلم "عالم عيال عيال"

كما أدى دور خيري في "الحب على شاطئ ميامي" من بطولة شمس البارودي وحسن يوسف وحلّ ضيف شرف في فلم "نبتدي منين الحكاية" من بطولة مصطفى فهمي وسعيد صالح.

ومن أهم الأدوار التي قدمها في فترة السبعينات دور صلاح في فلم "البنت الحلوة الكدابة" عام 1977 إلى جانب محمود عبد العزيز وسعيد صالح كما قدم دور عزت في بطولة فلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" إلى جانب عادل إمام ونور الشريف عام 1978

كما أدى في نفس العام دوراً في فلم "أولاد الحلال" وأدى دور طلبه في فلم "قصة الحي الغربي" عام 1979 إلى جانب سعيد صالح وسهير زكي.

وابتدأ سمير غانم ثمانينيات القرن الماضي بفيلم "سنوات الانتقام" عام 1980 من إخراج أحمد يحيى وبطولة سعيد صالح ويونس شلبي كما أدى في العام نفسه دور البطولة إلى جانب كل من رشدي أباظة وعادل إمام في فلم "أذكياء لكن أغبياء"

تابع سمير غانم رحلته الفنية في التسعينيات بمزيد من الابداعات والادوار التي حملت الطابع الكوميدي حيث شارك في عام1990في ستة أفلام كانت بدايتها دور رستم في فلم الجريمة الكوميدي "اقتل مراتي ولك تحياتي" الى جانب يوسف داوود وأشرف عبد الباقي

وشارك سعيد صالح ويونس شلبي في بطولة فلم الجريمة الكوميدي "الاغبياء الثلاثة" وأدى دور سمير عبد القوي في فلم "ثلاثة على واحد" من اخراج وتأليف يس إسماعيل يس كما شارك شويكار ودلال عبد العزيز في بطولة فلم "النصاب والكلب" من اخراج وسيناريو عادل صادق كما شارك في بطولة فلمي "الاهطل" و "المطب".

وفي عام1991 ظهر في ثلاثة أفلام حيث أدى دور عصمت في فلم "مجرم رغم انفه" وشارك وحيد سيف وحسني اباظة وسميرة صدقي في فلم " الكابتن وصل" واختتم العام بدور خلف احمد أبو حسين في فلم " الغشيم"

وفي عام 1992 شارك في بطولة فلمين حيث أدى دور دياب في فلم " الراقصة والحانوتي " كما أدى بطولة الفلم الكوميدي "استقالة جابر" الى جانب عايدة رياض ودينا وفي العام الذي تلاه شارك دلال عبد العزيز ويونس شلبي في فلم "الرجال في خطر" كما شارك نورا في بطولة فلم " الهاربان" من تأليف أبو أسامة إسماعيل

واختصر عام 1994 بمشاركته في فلم "سرقوا ام علي" الى جانب هاني رمزي وتأليف وإخراج احمد النحاس اما آخر اعماله السينمائية في التسعينات فهي دور هنداوي في فلم "السلاحف" عام1996 الى جانب صلاح عبدالله وإخراج سعيد محمد مرزوق.

اما اعماله السينمائية في الالفية الجديدة فقد كانت قليلة بسبب التفاته للمسلسلات التلفزيونية ومن أهم أعماله في هذه الفترة الفلم الكوميدي "بهاريز" إلى جانب عبير صبري وسيد زيان وإخراج شريف حمودة عام 2000.

سمير غانم ضيف شرف

أما فترة الألفية الجديدة فقد شهدت تركيزاً على المسلسلات من قبل سمير غانم بشكل أكبر من التركيز على الأفلام والمسرحيات وكان أولها مسلسل "قط وفار وفايف ستار" عام 2000 من إخراج إبراهيم الشقنقري كما أدى دور فرحات الوطواط في مسلسل "إنسى يلي فات يا فرحات" عام 2002

وأدى دور صوتي في مسلسل الرسوم المتحركة "عائلة أستاذ أمين" إلى جانب زوجته دلال عبد العزيز وابنتيه دنيا وإيمي عام 2005 كما شارك بدور عبد الحميد في سيت كوم "عبد الحميد أكاديمي" في العام نفسه وفي العام الذي تلاه أدى دور نجاتي في مسلسل "مطعم تشي توتو" وأدى دور البطولة في المسلسل الاجتماعي الكوميدي "معكم على الهواء هايم عبد الدايم" عام 2008

وشارك في العام نفسه في سيت كوم الرسوم المتحركة "راسين في الحلال" وفي 2009 أدى دور نجيب الريحاني في مسلسل "إسماعيل يس (أبو ضحكة جنان)" كما شارك مع سوسن ميخائيل وانتصار الشراح في بطولة سيت كوم "سمير وعيلته الكتير"

وحل ضيفاً في مسلسل "نيللي وشريهان" من بطولة دنيا وإيمي سمير غانم عام 2016 وفي العام الذي تلاه شارك في بطولة مسلسل "في اللا لا لاند"

وفي 2018 حل ضيفاً في مسلسل "عوالم خفية" من بطولة عادل إمام وأدى دور فايق في مسلسل "عزمي وأشجان" من بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم

وفي 2019 شارك بأدوار متعددة في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" من بطولة دنيا سمير غانم وأدى دور زكي طفطف في المسلسل الكوميدي الخيالي "سوبر ميرو" إلى جانب إيمي سمير غانم.