مفاجأة جديدة.. قرار غلق كافيه شقيق بسمة وهبة صادر منذ شهرين.. صور

بدون ترخيص

كشف جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن مخالفات مطعم وكافيه بلكونة المملوك لشقيق الإعلامية بسمة وهبة التى تسببت فى غلق وتشميع الكافيه اليوم.

واكد جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن بعض مخالفات الكافيه" السياحي"، تضمنت أن المطعم وكافية بدون( تراخيص) لا من السياحة ولا من الجهاز، بالإضافة إلى استغلال البدروم مطبخ بالمخالفة وتعريض المبنى والمنطقة للخطر.

ولفت جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه كان قد استصدار قرارا بغلق وتشميع المطعم فى شهر مارس الماضي والقرار كان تحت الدراسة الأمنية.

وقام جهاز تنمية القاهرة الجديدة بتنظيم حملات مسائية على الكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والإشغالات بالتجمعات الثلاثة، بالتنسيق بين إدارة امن الجهاز وشرطة المرافق بالمدينة.

وأسفرت الحملات عن تشميع كافيه " بلكونة" المملوك لشقيق الإعلامية بسمة وهبة، بسبب العديد من المخالفات التى ارتكبها وأهمها تقديم الشيشة بالمخالفة للإجراءات الاحترازية.

وكلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى أجهزة المدن الجديدة، باستمرار حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمولات والمحال التجارية بالمدن الجديدة خلال فترة الإجازة التي أقرها مجلس الوزراء، والمستمرة حتى بعد غد الإثنين الموافق 3/5/2021.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بتكثيف حملات ضبط المخالفات بشكل عام، وتشكيل غرف متابعة للإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا بأجهزة المدن الجديدة، ومواصلة تنفيذ الحملات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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