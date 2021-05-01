على ربيع يفاجئ جمهوره بحلاقة شعره.. إيه رأيكم



فاجأ الفنان على ربيع، جمهوره بحلاقة شعره من خلال صورة نشرها على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،



وعلق على ربيع علي الصورة قائلاً: " ايه رأيكم فشعري كده 😂😂" نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



ونافس الفنان على ربيع فى رمضان الحالي بمسلسل أحسن أب، ويعد أحد الأعمال الكوميدية القليلة التى تعرض هذا العام فى رمضان ويحتوى على 15 حلقة.



وحقق مسلسله الجديد نجاحا كبيرا خاصة أنه يخوض لأول مرة هذه التجربة الخاصة بـ 15 حلقة ويظهر فيه بشكل مختلف عن الأعمال التى قدمها من قبل.