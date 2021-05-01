الدوري الإسباني .. ريال مدريد يهزم أوساسونا بثنائية ويعزز موقعه ثانياً

حقق فريق ريال مدريد انتصارًا هامًا وصعبًا على نظيره أوساسونا بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

الشوط الأول شهد سيطرة مطلقة للاعبي ريال مدريد، والذين أهدروا العديد من الفرص للتسجيل أمام هيريرا حارس مرمى أوساسونا الذي تصدى للعديد من الكرات.

وفي الدقيقة 26، تلقى هازارد كرة رائعة من مارسيلو ليسدد الكرة بيمناه، لكنها علت عارضة هيريرا.

وفي الدقيقة 28، تصدى هيريرا للضربة الرأسية من ميليتاو، ليخرجها لضربة ركنية.

وأحرز لويز إيزيكيل أفيلا هدفًا لـ أوساسونا في الدقيقة 44، لكن تم إلغائه بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

استمرت سيطرة ريال مدريد في الشوط الثاني، لكن دون ترجمتها لأهداف، حتى تمكن البرازيلي إيدير ميليتاو من فك النحس وتسجيل هدف التقدم للميرنجي في الدقيقة 76 بضربة رأسية من متابعة للضربة الركنية التي نفذها البديل إيسكو.

وفي الدقيقة 80، أكد البرازيلي الآخر، كاسيميرو انتصار ريال مدريد بتسجيله الهدف الثاني عندما ارتطمت بقدمه تمريرة زميله الفرنسي كريم بنزيما، ليحقق اللوس بلانكوس نقاط المباراة في ظل سعيهم للتتويج بلقب الليجا، وقبل موقعة تشيلسي المرتقبة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 74 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد أوساسونا عند 40 نقطة في المركز الحادي عشر.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة أوساسونا كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألفارو أودريازولا - رافاييل فاران - إيدير ميليتاو - مارسيلو

خط الوسط: كاسيميرو - بلانكو - إيدين هازارد

خط الهجوم: فينسيوس جونيور - ماركو أسينسيو - كريم بنزيما