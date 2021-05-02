عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد عيون صفية والقرش .. عصفورة كيا الشهيرة

اصل الحكاية| بعد
اصل الحكاية| بعد عيون صفية و القرش .. عصفورة كيا الشهيرة

اتخذت الكثير من الإصدارات الخاصة بعالم السيارات مكانة كبيرة داخل الشارع المصري، فمن الممكن أن تتصدر خنفساء فولكس فاجن المشهد لفترات كبيرة، أو تأتي عيون صفية التي انطلقت من قبل الصانع الياباني المخضرم ميتسوبيشي، إضافة إلى القرش الياباني أيضا، ولكن تظل عصفورة كيا وهي النسخة برايد، راسخة في عقول الكثير من محبي فئة الهاتشباك.

 

اشتهرت السيارة كيا برايد "العصفورة" داخل السوق المصري بتصميمها المعهود و الذي ينتمي إلى فئة الهاتشباك، حيث زودت السيارة بمحرك سعة 1150 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات، و اعتمد على مصابيح أمامية مدعومة بإشارات ضوئية منفصلة، و هوايات متعددة المقاطع تعلو ناحية غطاء المحرك.

 

بينما ترتكز السيارة على عجلات يبلغ قياسها 13 بوصة، و لكن لم تتوقف قصة نجاح برايد عن هذه النسخة، بل انتجت نسخة اخرى ولكن في هذه المرة بإطلالة جديدة لعشاق فئة السيدان صغيرة الحجم، و لم يقتصر الامر على التصميم الخارجي فقط، بل تم دعمها بقدرات فنية أيضا.

 

زودت تلك النسخة بمحرك سعة 1300 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 88 حصان، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما جاءت السيارة بمساحة خلفية اكبر نسبيًا من النسخة الهاتشباك.

 

و عندما نعود بالذاكرة قليلا نجد ان النسخة كيا برايد واحدة من السيارات التي تصدرت المشهد في اواخر فترة التسعينيات، و أوائل الالفية الثانية، ولا تزال تتصدر سوق السيارات المستعملة لتبدأ رحلة كفاح جديدة، و يتراوح أسعارها بين 40 ألفا و حتى 60 ألف جنيه.

عيون صفية القرش عصفورة ميتسوبيشي المصري السوق المصري السيارات سيارات أصل الحكاية سوق السيارات المستعملة الحكاية إشارات ضوئية الهاتشباك مشهد

ترشيحاتنا

مقتل قيادي كبير بـ مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن

مسلسل اللي مالوش كبير.. دينا فؤاد تهدد بدرية طلبة

بعد عيون صفية والقرش .. عصفورة كيا الشهيرة

أعراض مفاجئة لـ زوج مذيعة شهيرة|أول متعافٍ من كورونا يصاب بمرض قاتل

لميس الحديدي تكشف سبب دخول سمير غانم المستشفى.. فيديو

لجنة كورونا تحسم جدل وصول السلالة الهندية المتحورة إلى مصر.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاكل في الكلى|سكرتير نقابة الممثلين يكشف تطورات صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

أعراض مفاجئة لـ زوج مذيعة شهيرة|أول متعافٍ من كورونا يصاب بمرض قاتل

الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. فيديو

دا بس اللي قلته|مجدي عبدالغني يرد على اتهامه بالتحرش بـ رانيا يوسف

لميس الحديدي تكشف سبب دخول سمير غانم المستشفى.. فيديو

السعودية.. وزير المالية يعلن إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.. إليك أكثر من وصفة

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

فيديو

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ