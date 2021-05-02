بعد عيون صفية والقرش .. عصفورة كيا الشهيرة

اتخذت الكثير من الإصدارات الخاصة بعالم السيارات مكانة كبيرة داخل الشارع المصري، فمن الممكن أن تتصدر خنفساء فولكس فاجن المشهد لفترات كبيرة، أو تأتي عيون صفية التي انطلقت من قبل الصانع الياباني المخضرم ميتسوبيشي، إضافة إلى القرش الياباني أيضا، ولكن تظل عصفورة كيا وهي النسخة برايد، راسخة في عقول الكثير من محبي فئة الهاتشباك.

اشتهرت السيارة كيا برايد "العصفورة" داخل السوق المصري بتصميمها المعهود و الذي ينتمي إلى فئة الهاتشباك، حيث زودت السيارة بمحرك سعة 1150 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات، و اعتمد على مصابيح أمامية مدعومة بإشارات ضوئية منفصلة، و هوايات متعددة المقاطع تعلو ناحية غطاء المحرك.

بينما ترتكز السيارة على عجلات يبلغ قياسها 13 بوصة، و لكن لم تتوقف قصة نجاح برايد عن هذه النسخة، بل انتجت نسخة اخرى ولكن في هذه المرة بإطلالة جديدة لعشاق فئة السيدان صغيرة الحجم، و لم يقتصر الامر على التصميم الخارجي فقط، بل تم دعمها بقدرات فنية أيضا.

زودت تلك النسخة بمحرك سعة 1300 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 88 حصان، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما جاءت السيارة بمساحة خلفية اكبر نسبيًا من النسخة الهاتشباك.

و عندما نعود بالذاكرة قليلا نجد ان النسخة كيا برايد واحدة من السيارات التي تصدرت المشهد في اواخر فترة التسعينيات، و أوائل الالفية الثانية، ولا تزال تتصدر سوق السيارات المستعملة لتبدأ رحلة كفاح جديدة، و يتراوح أسعارها بين 40 ألفا و حتى 60 ألف جنيه.