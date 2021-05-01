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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس الجونة أحمد عادل ينشر صورة بصحبة زوجته عبر إنستجرام

احمد عادل عبد المنعم
احمد عادل عبد المنعم وزوجته

شارك نجم النادي الأهلي السابق أحمد عادل عبد المنعم وحارس الجونة الحالي، متابعيه بصورة جديدة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد عادل عبد المنعم بصحبة زوجته في أحدث ظهور لهما،  وهي الصورة التي لاقت إعجاب متابعيه.

كشف أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة، عن رأيه في منظومة نادي الجونة ولماذا فضل التوقيع مع النادي بعد الرحيل عن المقاصة.


وقال أحمد عادل عبد المنعم، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "وجدت الاستقرار بالجونة وقريب من الأهلى في منظومته، وخروجى من الأهلي لم يكن سهلا، لكن أفضل اللعب أساسيا ولو عاد بى الزمن كنت سأرحل عن الأهلى".


وتابع أحمد عادل: "تعودت على اللعب تحت الضغط ولعبت نهائي الكونفدرالية وأنا مصاب، واللعب في ظل وجود شريف إكرامى أسهل من اللعب في وجود محمد الشناوى".

النادي الأهلي نادي الجونة نجم النادي الأهلي السابق أحدث ظهور احمد عادل عبد المنعم

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