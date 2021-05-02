اليوم .. جامعة حلوان تعقد دورة مودة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج

يعقد مركز التطوير الوظيفي CDC جامعة حلوان دورة تدريب أونلاين في تأهيل المقبلين على الزواج، وذلك عبر برنامج التدريب "مودة"، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف الدكتورة حنان كمال مدير المركز .



وحدد المركز يوم الأحد الموافق 2 مايو 2021 كمواعيد لعقد الدورة التدريبية في تمام الساعة ١١ صباحاً.



ويحاضر فى الندوة الدكتور حسام الدين مصطفى، الحديث عن كيفية الحفاظ على كيان الأسرة مستقبلا من خلال رفع وعي تلك الفئة من الشباب في سن الزواج بأسس التعامل بين الزوجين وتحقيق التواصل الجيد بما يساعد في حل الكثير من المشكلات وتوعية الشباب بمواجهة الصعوبات بطرق بسيطة إضافة إلى التوعية الصحية والنفسية والدينية على حقوق وواجبات الطرفين داخل العلاقات الزوجية.



كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1130afd93db64a168489c23dadf913fb%40thread.tacv2/1619816696447?context=%7b%22Tid%22%3a%22731f4d6e-e870-4f8a-a61b-bc6938712f83%22%2c%22Oid%22%3a%22f018ac5f-5c53-4bb2-88ac-307635f62e11%22%7d



وتهدف الدورة إلى تدريب الشاب والفتاة ثقافيا واجتماعيا ونفسيا بما يجعلهم مؤهلين لتأسيس بيت سعيد وتربية أبناء أسوياء صحيا ونفسيا، كما يسعى المشروع إلى الجمع بين الجهود المبذولة للحفاظ على وحدة الأسرة المصرية والحد من نسب الطلاق في المجتمع.



ودشنت وزيرة التضامن الاجتماعى فى بداية العام الدراسي الجامعي الحالي مشروع مودة للعام 2020- 2021 بتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة حلوان والوزارة.



الجدير بالذكر أن مشروع مودة تُنفّذه وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لارتفاع معدلات الطلاق في مصر.



ويهدف المشروع إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق.



ويُشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قد قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي لتنفيذ البرنامج فى الجامعات والمعاهد فى فبراير 2019، كما تم إعداد دليل علمي للبرنامج وتم اعتماده من المجلس الأعلي للجامعات وتم تعميمه بدءًا من العام الدراسي 2019 / 2020.