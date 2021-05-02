عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. جامعة حلوان تعقد دورة مودة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يعقد مركز  التطوير الوظيفي CDC جامعة حلوان دورة تدريب أونلاين في تأهيل المقبلين على الزواج، وذلك عبر برنامج التدريب "مودة"، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف الدكتورة حنان كمال مدير المركز .


وحدد المركز يوم الأحد الموافق 2 مايو 2021 كمواعيد لعقد الدورة التدريبية في تمام الساعة ١١ صباحاً.


ويحاضر فى الندوة الدكتور حسام الدين مصطفى، الحديث عن كيفية الحفاظ على كيان الأسرة مستقبلا من خلال رفع وعي تلك الفئة من الشباب في سن الزواج بأسس التعامل بين الزوجين وتحقيق التواصل الجيد بما يساعد في حل الكثير من المشكلات وتوعية الشباب بمواجهة الصعوبات بطرق بسيطة إضافة إلى التوعية الصحية والنفسية والدينية على حقوق وواجبات الطرفين داخل العلاقات الزوجية.


كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1130afd93db64a168489c23dadf913fb%40thread.tacv2/1619816696447?context=%7b%22Tid%22%3a%22731f4d6e-e870-4f8a-a61b-bc6938712f83%22%2c%22Oid%22%3a%22f018ac5f-5c53-4bb2-88ac-307635f62e11%22%7d


وتهدف الدورة إلى تدريب الشاب والفتاة ثقافيا واجتماعيا ونفسيا بما يجعلهم مؤهلين لتأسيس بيت سعيد وتربية أبناء أسوياء صحيا ونفسيا، كما يسعى المشروع إلى الجمع بين الجهود المبذولة للحفاظ على وحدة الأسرة المصرية والحد من نسب الطلاق في المجتمع.

متميزون رغم الإعاقة.. مواهب جامعة حلوان من ذوى الهمم ..فيديو


 ودشنت وزيرة التضامن الاجتماعى فى بداية العام الدراسي الجامعي الحالي مشروع مودة للعام  2020- 2021 بتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة حلوان والوزارة.


الجدير بالذكر أن مشروع مودة تُنفّذه وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لارتفاع معدلات الطلاق في مصر.


ويهدف المشروع إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق.


ويُشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قد قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي لتنفيذ البرنامج فى الجامعات والمعاهد فى فبراير 2019، كما تم إعداد دليل علمي للبرنامج وتم اعتماده من المجلس الأعلي للجامعات وتم تعميمه بدءًا من العام الدراسي 2019 / 2020.

 

مودة مركز التطوير الوظيفي CDC جامعة حلوان اخبار التعليم تأهيل المقبلين على الزواج

ترشيحاتنا

سقوط 7 مصابين.. إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية| فيديو

بعد حجزه بالمستشفى .. تطورات الحالة الصحية لـ محمود كهربا

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات الجوية لشركة Sund Air الألمانية.. صور

تنافس قوي بين عمالقة الهاتشباك جولف R في مواجهة ياريس GR| فيديو

أبرزها حل مشكلات المشروعات الصغيرة .. 13 اختصاصا للجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع في ضغط الدم .. كهربا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة وينقل إلى المستشفى

مشاكل في الكلى|سكرتير نقابة الممثلين يكشف تطورات صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

الست بتنزل هنا علشان تحمل.. حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

دا بس اللي قلته|مجدي عبدالغني يرد على اتهامه بالتحرش بـ رانيا يوسف

لجنة كورونا تحسم جدل وصول السلالة الهندية المتحورة إلى مصر.. فيديو

الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.. إليك أكثر من وصفة

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

فيديو

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ