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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدقيقة 85|آري بابل يسجل الهدف الثاني لـ الإسماعيلي في مرمى الإنتاج الحربي

اري- بابل
اري- بابل

سجل الإسماعيلي الهدف الثاني في مرمى الانتاج الحربي، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة ١٩ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

توغل لاعب الإسماعيلي بين دفاعات الانتاج الحربي، ومرر كرة الى آري بابل في منطقة الجزاء الذي تلقاها بتسديدة صاروخية أسكنها الشباك في الدقيقة ٨٥ من عمر المباراة وأعلن عن الهدف الثاني للدراويش.

تفاصيل الشوط الأول..

انطلقت صافرة حكم مباراة الاسماعيلي والانتاج الحربي في صحوة مميزة من لاعبي الدراويش، ووصلوا لمرنى الانتاج من خلال الرتم السريع الذي نشهده من أبناء إيهاب جلال في بداية اللقاء.

أهدر الاسماعيلي فرصتين في الدقائق الأولى من عمر المباراة، وحاصر الانتاج الحربي في منطقة جزائهم.

وأنقذ القائم الأيسر مرمى الانتاج الحربي في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، بعد توغل احمد مصطفى لاعب الاسماعيلي وسدد كرة رائعة ارتطمت بالقائم وخرجت من الملعب.

مرر أحمد مصطفى لاعب الاسماعيلي كرة بينية لشكري نجيب الذي سدد كرة رائعة أسكنها الشباك في الدقيقة ٢٦ من عمر المباراة.

اصطدم أحمد مصطفى لاعب الدراويش مع أحد لاعبي الانتاج الحربي، وسقط داخل أرض الملعب غارقاََ في الدماء التي غطت وجهه.

وتوقفت المباراة لعلاج اللاعب داخل أرض الملعب، واستكمل اللاعب المباراة بعد تلقيه العلاج وتأكد الجهاز الطبي من صحة حالته.

تشكيل الاسماعيلي:
في حراسة المرمى :- محمد فوزي.
في خط الدفاع :- مصطفى فارس، محمد عمار، مروان صحراوي، محمد هاشم.
في خط الوسط :- محمد عادل، محمد حسن، محمد صادق، أحمد مدبولى، أحمد مصطفى.
في خط الهجوم :- شكري نجيب.

جدير بالذكر أن الدراويش يحتل المركز السابع عشر والقبل الأخير من ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة.

الاسماعيلي استاد السلام الدوري المصري الممتاز الانتاج الحربى للدراويش

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