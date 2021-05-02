تطوير الريف المصري| تفاصيل مبادرة قرية بلا إدمان .. فيديو

كشفت الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية لصندوق مكافحة الإدمان، تفاصيل مبادرة قرية بلا إدمان والتي تم إطلاقها ضمن مبادرات تطوير الريف المصري.

وأوضح عسكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج " مانشيت" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" مبادرة قرية بلا إدمان إحدى المبادرات الخاصة بالصندوق، والتي تنطلق من حملة "إنت أقوى من المخدرات".

وأشار إلي أن الفترة الأخيرة كان هناك توجيهات مهمة من القيادة السياسية لتطوير الريف المصري، وصندوق مكافحة الإدمان أكد على ضرورة التواجد في القرى المستهدفة للتطوير ليقدم العلاج بالمجان لكل من وقع في الإدمان.

وأردف:" دخلنا قرية 37 ونفذنا العديد من الأنشطة الوقائية على مستوى كل قرية، من خلال التعامل مع الشباب لتكوين مجموعات قيادية كبيرة منهم".

وأكمل:" نتواجد في كل قرية 15 يوما، ونقوم بتحويل الحالات التي تريد العلاج للمستشفيات بسرية تامة".