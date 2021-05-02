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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

أمين نقابة الصحفيين: هذه حقيقة الأعضاء الـ4 وسنتصدى لمعرقلي الخدمات النقابية

الأمين العام لنقابة
الأمين العام لنقابة الصحفيين - محمد شبانه

أكد محمد شبانة، الأمين العام لنقابة الصحفيين، أن كل ما يشاع عن إقصاء بعض من أعضاء المجلس عن العمل والمشاركة بالخدمات النقابية أمر غير صحيح ومبررات يستخدمها البعض لعرقلة العمل النقابى.


وأضاف شبانة، أنه وجميع أعضاء المجلس انتابتهم الدهشة حين غادر أربعة من الأعضاء الجلسة الأولى للمجلس عقب مغادرة النقيب مباشرة لارتباطه ببرنامج تليفزيونى، وأن هذه الجلسة وفق جدول الأعمال والذي تم فيه الاتفاق على تشكيل هيئة المكتب واللجان إلا أن الزملاء المذكورين أرادوا إدخال المجلس فى دوامة الصراعات والخلافات بالحديث عن فتوى خاصة بمجلس الدولة وهى فتوى غير ملزمة ورفضوا المشاركة فى التشكيل وتركوا الاجتماع.


وقال شبانة، إنه على الرغم من إصرار أعضاء المجلس على تشكيل هيئة المكتب واللجان وفق جدول أعمال الجلسة ومع ترك الزملاء الأربعة للمجلس إلا أنه تم الاتفاق على عدم الإعلان لحين الجلسة التالية احتراما للنقيب والمجلس بكامل هيئته بما فيهم هؤلاء الزملاء، وأنه خلال الجلسة الثانية ومع طلب النقيب فتح باب الترشح للجان وهيئة المكتب من جديد وقبول الأعضاء الثمانية لذلك إلا أن الزملاء الـ 4 أصروا على عدم الترشح نهائيا رغم إلحاح النقيب وأصروا على تدوين رفضهم الترشح نصا بمحضر الجلسة.


وأشار شبانة إلى أن هناك شيئا ما يحدث غير مفهوم ومحاولة إظهار عكس الحقيقة للجمعية العمومية كما أن هناك من يحاول عرقلة سير العمل النقابى وهؤلاء من خارج النقابة.


وأضاف شبانة قائلا إن ما جعله يؤكد ذلك، إصرار بعض الزملاء بالجلسة الأخيرة على إيقاف الخدمات النقابية كالإعانات والقروض على الرغم من أهميتها القصوى لأعضاء الجمعية العمومية حتى وأن كانت النقابة تمر بأزمة مالية إلا أنه فى النهاية وجب على المجلس تحمل مسئولياته بعيدا عن تأثر الأعضاء بذلك وحجب الخدمات عنهم فى موقف غير مفهوم وهو ما جعله يرفض ويعترض على ذلك رسميا بمحضر الجلسة.


وأكد الأمين العام للنقابة أنه تعود على عدم الحديث كثيرا عن الشأن النقابى بوسائل الإعلام حفاظا على قيمة ومكانة نقابة الصحفيين حتى وأن خرجت أحيانا أخبارٌ غير دقيقة وحديث مغلوط، مشيرا إلى أنه يدعو المجلس والنقيب للتكاتف لأجل مصلحة الزملاء وتنحية أية خلافات او اختلافات بوجهات النظر وعدم الانسياق وراء من يحاول إشعال الأمور داخل النقابة وهؤلاء الأشخاص من خارج المجلس وللأسف ينساق خلفهم بعض أعضائه.


وأنهى شبانة كلامه بأن الأعضاء الثمانية بالمجلس يرحبون بالتكاتف والعمل الجماعى فى إطار الاحترام وعدم التجاوز، ولكنه شخصيا وفى نفس الوقت لن يسمح نهائيا بأن تنزلق النقابة خلف الخلافات والصراعات وأنه وزملاؤه سيتصدون وبقوة لأية محاولة لزعزعة الاستقرار النقابى خاصة فى ظل الظروف الصعبة الحالية والتى تحتاج للتكاتف وليس الفرقة، محذرا من يسعى لبث سمومه بالتراجع قائلا إنه أراد بهذه التصريحات نقل الحقيقة كاملة وبصدق لأعضاء الجمعية العمومية.

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