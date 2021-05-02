برلماني: تطبيق منظومة التراخيص الجديدة لمكافحة الفوضى والعشوائيات



قال النائب عاطف النمكي، عضو مجلس الشيوخ، إن تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة سيبدأ بشكل تجريبي منذ اليوم 1 مايو ولمدة شهرين في نحو 27 مدينة ومركزا في المحافظات، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من التشغيل التجريبى لبرنامج "الرخص الجديدة" بالمدن والأحياء المختارة وفق ما أعلنته وزارة التنمية المحلية.

واضاف النمكي، خلال تصريحات له امس ، أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى من جهة والتصدي بكل قوة، لفوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين من جهة أخرى.

واكد عضو مجلس الشيوخ ان تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة يراعى البناء الحضاري ويحافظ على مرافق الدولة والأراضي الزراعية ويوقف الفساد في المحليات الذي كان ساريا لعقود طويلة.

وشدد النائب عاطف النمكي، أن الالتزام التام بمنظومة التراخيص الجديدة يوقف الفوضى ويحافظ على حق المواطن والدولة، كما انه لن تُقبل تراخيص البناء " وفق ما قاله وزير التنمية المحلية، مؤكدا أن السنوات الماضية أثبتت أن الانتصار في الوطن للقانون ودرء الفساد وحماية الحقوق.