مسلسل اللي مالوش كبير.. دينا فؤاد تهدد بدرية طلبة

شهدت الحلقة الـ 19 من مسلسل "اللي مالوش كبير"، تهديد "قدرية" دينا فؤاد لـ"زغروطة" بدرية طلبة؛ بعد خروجها من قسم الشرطة بكفالة، بأنها ستنتقم من الجميع؛ في حالة عدم رجوع "سيف الخديوي" لها من جديد.



وهدأت "زغروطة" من انفعالها، وطلبت منها أن تنتظر لحين وصول "رفعت الدهبي" خالد سرحان، والذي نهرها؛ لتمسكها بالخديوي، وأخبرها أنه في انتظار انتهاء عدتها؛ حتى يتمكن من الزواج بها، لكن "قدرية" اعترضت على حديثه معها، وانصرفت.



وفي ذات السياق، تم القبض على "غزل" ياسمين عبد العزيز، و"سيف الخديوي" أحمد العوضي؛ بعدما وجد "البوليس" في شنطة "غزل" كيس هيروين، وتبين فى الحلقة أن "عابد تيمور" خالد الصاوي، هو من وضع لها كيس المخدر، وأمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى حين تم الإفراج عن "الخديوي".



وازدادت الأحداث تشويقا خلال مسلسل "اللي مالوش كبير"، ونجاح جديد لشخصية "قدرية" التى تقدمها دينا فؤاد ضمن أحداث العمل.

ويشارك أحمد العوضي، في بطولة مسلسل “اللي مالوش كبير” بجانب كل من “ياسمين عبد العزيز، وخالد الصاوي، وعايدة رياض، ودينا فؤاد، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، وإيمان السيد، وأحمد سعيد عبد الغني، ومحمود حافظ، وفتوح أحمد”.



«اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.