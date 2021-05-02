أستاذ طب نفسي بـ الأزهر: خلي بالك من زيزي من أفضل مسلسلات رمضان

قدم الدكتور محمد المهدي ، أستاذ الطب النفسي بجامعة الازهر ، الشكر للقائمين على مسلسل " خلي بالك من زيزي " ، مضيفاً أنه هادف وله معني ، وله رسالة مهمة للغاية ، قائلاً : " هو من أحسن المسلسلات التي عُرضت في رمضان ".

وأضاف " المهدي " عبر " ZOOM " مع برنامج " المصري أفندي " المُذاع على فضائية " المحور " ، أن هذا الاضطراب النفسي وفرط الحركة يصيب من حوالي 6 إلى 10% من أطفال المدارس أي نحو 3 ملايين طفل ، مضيفاً أنه يعتبر من أكثر الأمراض انتشاراً بين الأطفال ، على الرغم من قلة الوعي تجاه هذا الاضطراب .

وأشار أستاذ الطب النفسي بجامعة الازهر ، أن هذا النوع من الاضطراب يُسبب لمصابيه ، ضعف الانتباه ، فرط الحركة ، الاندفاعية ، مضيفاً أن هذا يظهر في عدم تركيز الطفل في الدراسة ، ودائماً يصاب بالنسيان والتشتت في الانتباه ، قائلاً : " مبيعرفش يركز في أي حاجة لمدة طويلة " .

وتابع " المهدي " : أن بعضهم يتأخر في النطق ، لعدم وصول الأصوات بصورة كاملة له ، بسبب فرط الحركة والتشتت ، وبالتالي يصاب بالتأخر في النُطق ، ويعتقد البعض أن الطفل مصاب بمرض التوحد ، وليس بالاضطراب النفسي ومرض فرط الحركة .

ونوه ، أن ضعف الانتباه ، يسبب تأخرا دراسيا للطفل ، بالإضافة إلى فرط الحركة ، الذي يصيب الطفل بمخاطر عديدة ، بالإضافة إلى كونه متسرعاً ولا يجيد الانتظار نهائياً، معقباً : " الطفل مبيقعدش فمن الممكن يقع يتكسر ، أو تخبطه عربية بسبب اندفاعه ،وغير ذلك من المخاطر الشديدة ".

وعقب : الكثير من الأهالي ينكرون أن فرط الحركة مرض ويحتاج إلى علاج نفسي ، لأن الطفل المصاب بيتعرض لعقاب شديد سواء في البيت أو في المدرسة ، أو في أي مكان ، وبيكون منبوذ من زملائه ، ويتعرض للعنف ، نتيجة تصرفاتهم اللي مش عارفين يسيطروا عليها ، وهذا يزيد من خطورة ومضاعفات حالته ".

وأشار ، إلى أن هذا المرض له مضاعفات كثيرة ، قائلاً : المسلسل جايب زيزي وهي عندها المضاعفات ديه لما كبرت ، والطفلة تيتو مصابة بمرحلة بدائية للمرض ".

وأكد ، أن وصمة الطب النفسي في المجتمع المصري سبب من أسباب استنكار أولياء الأمور للعلاج .