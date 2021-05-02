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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تدافع مميت.. لقطات جوية تظهر محاولات مئات الأشخاص مغادرة جبل ميرون|شاهد

صدى البلد

أظهرت لقطات جوية حشدا كبيرا من الناس يحاولون إخلاء جبل ميرون خلال احتفال ديني قبل التدافع المميت الذي أودى بحياة 45 شخصًا وإصابة أكثر من 150 شخصًا في الساعات الأولى من يوم الجمعة، وتمكنت قناة روسيا اليوم من عرض اللقطات اليوم بعد الحصول عليها.

وانهار الجسر الموجود على جبل الجرموق خلال الاحتفال الديني اليهودي، وبدأ الناس بعد ذلك بالتدافع ما تسبب في سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وأخلت السلطات المهرجان وتم إنشاء مستشفى ميداني في الموقع، بينما قامت عشرات سيارات الإسعاف و6 طائرات مروحية بإجلاء الجرحى.
 

لقطات جوية روسيا اليوم جبل ميرون احتفال ديني

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