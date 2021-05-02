أحمد موسى: إبراهيم منير وتنظيم الإخوان الإرهابي سيحاسبون على ما فعلوه في مصر

استعرض الإعلامي أحمد موسى، منشور الإرهابي الخائن إبراهيم منير.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن إبراهيم منير وجه أعضاء جماعة الإخوان الارهابية بعدم المساس بأمن تركيا واستقرارها.

وتابع موسى: أن الإرهابي إبراهيم منير لم يطالع أعضاء الجماعة الإرهابية الحفاظ على أمن مصر بل طالب بتدميرها.

وأكد موسى أن إبراهيم منير وكل التنظيم الإخواني الإرهابي ستتم محاسبتهم على ما فعلوه في مصر.

وتابع فى وقت سابق أن مصر ستتخذ كل ما يلزم من أجل حقوق الشهداء، لافتا إلى أن جماعة الإخوان الارهابية حاولت اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر مرتين.



