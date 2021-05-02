الكنيسة الأرثوذكسية: هذه أطول فترة صيام في السنة وكل عام والإخوة المسلمين بخير

قال القس موسي إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية ، كل عام والإخوة المسلمين بخير، نحن الآن نعيش أياما مباركة في شهر رمضان إضافة إلي الأعياد المسيحية التي مرت خلال الأيام القليلة الماضية والتي ستكلل اليوم بـ عيد القيامة.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " : أن صيامنا هذا العام كان مدته 55 يوما وهذه أطول فترة في أصوام الكنيسة مؤكدا أن الكنيسة لها عدة أيام للصيام علي مدار السنة واهمها وأكبرها " الصوم الكبير".



وأوضح المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية ، أن الصوم الكبير يتم علي مرحلتين الأولي 40 يوما يسبقها أسبوع استعداد ثم صوم أسبوع الآلام وعند جمع أيام الصيام تكون 55 يوما.