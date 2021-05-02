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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى يهنئ الأهلي بوضع حجر أساس استاد النادي بـ الشيخ زايد

صدى البلد

هنأ الإعلامى أحمد موسى، النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره بمناسبة وضع النادى حجر الأساس لاستاده الجديد. 

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،هذه لحظة مهمة للنادى الأهلى ولاعبيه وجماهيره.

 

وضع مجلس إدارة الأهلي، أمس السبت، حجر أساس استاد النادى فى فرع الشيخ زايد.

ووجه محمود الخطيب رئيس النادي، الدعوة إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للمشاركة فى الاحتفال بوضع حجر الأساس لـ«إستاد النادى الأهلي» بأرض النادى بمدينة الشيخ زايد.

وأعلن مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، عقب اجتماعه الذى جرى الأحد الماضى عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء «إستاد النادى الأهلي».

وقالت إدارة النادى إن الأمر لن يتوقف على ملعب فقط ولكنها مدينة رياضية متكاملة تضم إستادا بسعة 60 ألف متفرج ومتحفا للنادى ومستشفيين أحدهما متخصص فى التأهيل الرياضى والآخر فى العظام وإصابات الملاعب وفندقا بسعة لا تقل عن 200 غرفة و6 ملاعب تدريب وصالات جيمانيزيوم ومنتجعا سياحيا ومولا تجاريا لأشهر الماركات العالمية الرياضية.

حمد موسى النادي الأهلي أخبار التوك شو اليوم الأهلى

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