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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل موسى الحلقة 19.. سمية الخشاب تصل لمكان محمد رمضان

مسلسل موسى
مسلسل موسى

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة التاسعة عشر لـ مسلسل موسى، لـ محمد رمضان، وسمية الخشاب، وشهدت الحلقة تصاعدا في الأحداث منذ بدايتها، وتفاعل معها النشطاء والمتابعون على السوشيال ميديا فور وبعد عرضها.

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ملخص أحداث الحلقة التاسعة عشر لمسلسل موسى

بدأت أحداث الحلقة التاسعة عشر لمسلسل موسى، باستجابة موسى (محمد رمضان) للعلاج وإزالة الرصاصة من صدره، بعدما أطلق رجل مأجور النار عليه، تنفيذا لرغبة المعلم وهبة (سيد رجب) في الخلاص من موسى. 
وتبحث المعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) عن حبيبها موسى، وتشعر أن شقيقها المعلم وهبة وراء اختفاءه، ويقوم شقيقها بالتعدي على جندي إنجليزي حاول التعدي عليها والتحرش بها. 
وتحاول المعلمة حلاوتهم، معرفة مكان موسى من البلطجي أورمة، لكنه يتهرب منها، فتذهب حلاوتهم لعشيقة شقيقها وترشيها لمعرفة أين موسى، وبالفعل تعلم منها مكانة وتقرر الذهاب له. 
 

وتتأثر حلاوتهم بعد رؤية موسى، في المستشفى وتبكي حزنا عليه، بينما تشعر شفيقة (هبة مجدي) بالغضب من زوجها شهاب باشا (صبري فواز) بسبب مداومته على لعب القمار.

أبطال مسلسل موسى

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

مسلسل موسى موسى محمد رمضان سمية الخشاب مسلسل الحلقة التاسعة عشر لمسلسل موسى

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