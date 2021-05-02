مسلسل خلى بالك من زيزي الحلقة 20: البطلة تكتشف إصابتها بمرض منذ الطفولة

بدأت الحلقة العشرون من مسلسل خلى بالك من زيزى ،بتحسين العلاقة بين زيزى وتيتو و ورقصهما فى السيارة بعد انتهاء اليوم الدراسى.



توالت أحداث الحلقة، بذهاب زيزي إلى الدكتور النفسي للمتابعة وتم إخبارها بأن لديها نفس المرض التى تعانى منه الطفلة تيتو ، وهذا ما سبب لها صدمة عند معرفتها .



وفى نفس السياق، قامت مشاجرة كبيرة بين مراد المحامى وصديقته بعد أن قامت بعرض الزواج منه ورفض.





مسلسل خلى بالك من زيزي يعرض على قناة mbc مصر فى الساعة التاسعة والنصف مساءً ، كما يعرض على منصة SHAHID.

قصة مسلسل خلى بالك من زيزي

يناقش مسلسل خلى بالك من زيزى ، قضية يعيشها معظم البيوت المصرية وهى فتاه تعانى من مشاكل زوجيه وتقع فى عدد من المشكلات مع زوجها وتحاول الخروج منها وذلك خلال 15 حلقة فقط فى سياق درامى مشوق.

أبطال مسلسل خلى بالك من زيزى

مسلسل خلى بالك من زيزى بطولة الفنان أمينة خليل و محمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين و بيومى فؤاد تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

وقالت الفنانة أمينة خليل، إن مسلسل خلي بالك من زيزي يعد عملا كوميديا بنكهة درامية، مشيرة إلى أن شخصية "زيزي" في المسلسل تبدو وكأنها مجنونة وعصبية الطباع من الوهلة الأولى لكن سيتحول الأمر وتنفجر مفاجآت بشأن تلك الشخصية الغريبة.

وأضافت أمينة خليل في تصريحات لها، إن شخصية زيزي لديها مبادئ واضحة، لذا نجد أن ردود أفعالها تتفق مع ما تشعر به كونها لا تحاول أن تضبط نفسها على الإطلاق، فإذا ما أحستْ بالأذى تندفع في الدفاع عن نفسها بأي طريقة كانت".

أشارت أمينة خليل أن "زيزي" ليست زوجة مفترية، ولا يجوز الحكم عليها من خلال موقف واحد أو من دون معرفة دوافعها، ونصحت المشاهدين بمتابعة العمل قبل إطلاق الحكم على الشخصية".