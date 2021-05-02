طارق لطفي: تركت لحيتي عاما ونصفا من أجل القاهرة كابول .. وأشكر السفير المصري بأفغانستان

كشف الفنان طارق لطفي عن تفاصيل تحضيره لشخصية الشيخ رمزي بمسلسل "القاهرة كابول" الذي يعرض حاليا فى السباق الرمضانى 2021.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد:" الكاتب عبد الرحيم كمال قدم الشخصية بشكل رائع، وتناقشت معه كثيرا ومع المخرج وكنا نجلس كثيرا في غرف الماكياج من أجل الوصول لتطورات الشخصية وشكلها، وتركت ذقني لعام ونصف العام حتى تخرج للجمهور بهذا الشكل، والملابس المستخدمة وكل التفاصيل، وأتوجه بالشكر إلى سفيرنا المصري في أفغانستان لمساعدته لنا في الملابس والمزيكا وحتى أشكال البيوت فقد بذل مجهودا كبيرا معنا.

العمل تعرض إلى التأجيل العام الماضي، لعدم انتهاء صناعه من التصوير، مما جعلهم يؤجلون طرحه إلى رمضان 2021، وتم تصوير عدد كبير من المشاهد خارج مصر

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذي سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.