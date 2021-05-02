البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسي لإرساله برقيات تهنئة للأقباط

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، الشكر لـ الرئيس السيسي لإرساله برقيات تهاني للأقباط المصريين، قائلا "كعادته قدم لنا برقيات التهاني".

وقال تواضروس، خلال كلمته بقداس عيد القيامة: "نحن نحتفل بعيد القيامة المجيد الذي هو عيد الأعياد وفرح الأفراح وهو أساس إيماننا وأساس حياتنا وبدون القيامة لم تكن توجد الكنيسة المسيحية، ولا توجد المسيحية أصلا".

وأضاف: "القيامة عمل وحدث ليس حدثا ماضيا لكنه حالة مستمرة وتاريخ حاضر على الدوام، وهذا الحضور لعيد القيامة هو الذي يعطي لحياتنا المسيحية ولكل العالم المسيحي طعم الإيمان المسيحي والحياة المسيحية".