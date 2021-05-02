نهال عنبر تهنئ الأقباط بـ عيد القيامة على إنستجرام

حرصت الفنانة نهال عنبر على تهنئة المسيحيين بـ"عيد القيامة "، متمنية أن تعود عليهم هذه المناسبة بالأمان والصحة والخير.



ونشرت نهال عنبر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "كل عام والاخوه الاقباط بخير"



و تشارك نهال عنبر في مسلسل الطاووس الذي يعرض في شهر رمضان 2021 الجاري.



مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد،سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.