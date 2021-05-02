بعباءة برتقالي.. روان بن حسين تبرز أنوثتها بإطلالة أنيقة

حرصت الكويتية روان بن حسين، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة جديدة لها.

وظهرت روان بن حسين في الصورة، بإطلالة جذابة، مرتدية عباءة فضفاضة باللون البرتقالي، ومكياج مميز، وشعرها باللون البني منسدل على الأكتاف.

يذكر أن الكويتية روان بن حسين، طرحت مؤخرا أول فيديو كليب غنائي لها، بعنوان "كان ياما كان" عبر قناتها على يوتيوب.

أغنية روان بن حسين كان ياما كان"، كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل.

يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت كثيرا من الشهرة في عمر صغير.