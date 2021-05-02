ملوك الجدعنة الحلقة 20.. وفاة والد فاتن حرفوش ومقتل زاهي العتال

أحداث جديدة ومثيرة شهدتها الحلقة 20 من مسلسل ملوك الجدعنة بعدما بدأ سرية وسفينة الأخذ بثأرهما بمقتل عنتر البلطجي في الحلقة الماضية.

تمكن سرية وسفينة من الانقضاض على زاهي العتال أثناء تسلمه صفقة المخدرات وقتله برميه في البحر بعد التغلب على رجاله وأخذ بضاعته.

حاولت الشرطة معرفة المتسبب في قتل عنتر البلطجي وتكاتف شباب الحارة جميعا لتسليم أنفسهم كجناة لكن سيد حرفوش والد فاتن اعترف على نفسه ثم أصيب بأزمة قلبية.

تم نقل والد فاتن حرفوش إلى المستشفى وحاولت ابنته الأخرى عواطف استغلال مرضه وجعلته يبصم على بيع ممتلكاته لها ثم توفي.

هرب سفينة بألماس زاهي العتال إلى تاجر متخصص يلعب دوره الممثل خالد كمال الذي نصحه ببيع البضاعة إلى شخص غيره وبطريقة غير شرعية.

في الوقت نفسه تمكن سليم التاجر الأكبر من زاهي العتال من القبض على سرية بمساعدة مجدي مساعد زاهي وهددوه بقتله إذا لم يرشدهم عن مكان المخدرات التي كانت مع العتال قبل وفاته.