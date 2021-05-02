حمد إبراهيم: الإسماعيلي يسعى لمواصلة النتائج الجيدة.. وإيهاب جلال يتابع الفريق

أكد حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، أن الفوز على الإنتاج الحربي في الدوري كان مهمًا خاصة وأن كل منافسي الإسماعيلي قريبين منه في عدد النقاط.

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الجهاز الفني واللاعبين يحاولون دائمًا ونجحوا في الفوز على المصري والإنتاج وحريصين على استمرار النتائج الطيبة.

وتابع أن هناك التزام داخل وخارج الملعب من اللاعبين ويوجد نظام يلتزم به الجميع مع شخصية مدرب بححم إيهاب جلال.

ولفت إلى أن إيهاب جلال يتابع الفريق باستمرار وحالته مستقرة وسيعود قريبًا لعمله بتدريب الإسماعيلي.