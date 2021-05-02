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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمد إبراهيم: الإسماعيلي يسعى لمواصلة النتائج الجيدة.. وإيهاب جلال يتابع الفريق

صدى البلد

أكد حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، أن الفوز على الإنتاج الحربي في الدوري كان مهمًا خاصة وأن كل منافسي الإسماعيلي قريبين منه في عدد النقاط.

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الجهاز الفني واللاعبين يحاولون دائمًا ونجحوا في الفوز على المصري والإنتاج وحريصين على استمرار النتائج الطيبة.

وتابع أن هناك التزام داخل وخارج الملعب من اللاعبين ويوجد نظام يلتزم به الجميع مع شخصية مدرب بححم إيهاب جلال.

ولفت إلى أن إيهاب جلال يتابع الفريق باستمرار وحالته مستقرة وسيعود قريبًا لعمله بتدريب الإسماعيلي.

الاسماعيلي حمد ابراهيم إيهاب جلال الماتش هاني حتحوت

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