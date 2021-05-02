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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الجزيرة الخضراء بالكويت.. حكايات حب امتزجت بـ مياه الخليج العربي

صدى البلد

قيل عنها جزيرة الحب.. فهي كـ الذكرى العالقة في الأذهان أو كالحب البريء الذي وجد  في القلب، فأبى أن يرحل وكـ نسيم هاديء يمر بصمت فيمحو شجون النفس، فالطبيعة الآخاذة بها تسلب الروح وتنعش النفس المنهكة من عذاب الحياة، فقد عشقها كثيرون فاتخذوا منها موقعا لهم.. أنها الجزيرة الخضراء بالكويت.

تعد الجزيرة الخضراء من أشهر المعالم السياحية البارزة بدولة الكويت، تمتاز بالطبيعة الآخاذة وهواءها العليل إذ تقع على مساحة حوالي الـ 785.000 متر مربع فوق مياه الخليج العربي.

صٌنفت الجزيرة الخضراء بالكويت أنها الأولى من نوعها كجزيرة اصطناعية في منطقة الخليج، ويقصدها السياح المترددين على الكويت سواء من البلدان العربية المجاورة أو الأوروبية فهي بمثابة متنفساً لمن يزورها فأجوائها الممتزجة بالطبيعة وتصميمها وفق أعلى المعايير وأجمل الفنون جعل منها مركزاً سياحياً بإمتياز ومصدر للإلهام للعديد من الدول الأخرى، وقد تم تزويد الجزيرة بكافة المرافق الخدمية ومراكز ووسائل الترفيه، كما تم الربط بينها وبين الشواطئ عن طريق ممر طوله 134 متر.

وتعد الجزيرة الخضراء بالكويت بمثابة مدينة ترفيهية متكاملة إذ تحتوي على أماكن ترفيهية للأطفال والكبار وممرات مخصصة لممارسة المشي والجري، ويضاف لجمال الجزيرة برج سياحي طوله 35 متر، ومبنى ملتف على شكل حلزوني مخصص للأطفال ويحتوي على عدد من الألعاب، وقلعة الأطفال التي تضم عدد من الغرف والخنادق والممرات المائية، ومسرح على شكل المدرجات الرومانية تقام عليه العديد من الفعاليات الترفيهية والعروض المسلية والمهرجانات على مدار العام. 

الجزيرة الخضراء بالكويت الجزيرة الخضراء الكويت

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الجزيرة الخضراء بالكويت.. حكايات حب امتزجت بـ مياه الخليج العربي

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