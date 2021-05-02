الجنازة بعد صلاة الفجر.. وفاة الزميل محمد عرفات بعد إصابته بـ فيروس كورونا

توفي منذ قليل، الصحفي محمود عرفات، مدير تحرير موقع "استوديو" ورئيس قسم التوك شو بجريدة الدستور.

وتوفي الزميل محمود عرفات، إثر أزمة صحية تعرض لها، كما تعرض للإصابة بفيروس كورونا، علما بأنه حديث الزواج حيث احتفل بزفافه منذ عدة أشهر.

ومن المقرر ان تقام صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة فجر اليوم الأحد، من منطقة طرة في المعادي.

وندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وأحبائه وزملائه الصبر والسلوان.