الأوقاف تحتفل بذكرى فتح مكة اليوم من السيدة زينب

يشهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد، احتفال وزارة الأوقاف بذكرى فتح مكة من مسجد السيدة زينب بالقاهرة.

تقام الاحتفالية، في تمام الساعة التاسعة والربع مساء، بعدد محدود جدًا من الحضور مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان

قالت وزارة الأوقاف إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أناب محافظ القاهرة خالد عبد العال لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم يوم 25 رمضان 1442هـ الموافق 7مايو 2021م، بمسجد السيدة نفيسة.

وأضافت وزارة الأوقاف، في بيان، أنها بهذه المناسبة الكريمة تتوجه وزيرًا وأئمة وجميع العاملين بالشكر للرئيس السيسي على تفضله بهذه الإنابة، سائلين الله (عز وجل) أن يوفقه وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه، وأن يعجل سبحانه برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.