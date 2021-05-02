بنشيتش تتأهل لمواجهة أنس جابر في بطولة مدريد المفتوحة للتنس

حجزت السويسرية بليندا بنشيتش مقعدها في الدور الثالث ببطولة مدريد المفتوحة للتنس، بعد أن قلبت الطاولة على الأمريكية برناردا بيرا، وفازت بمجموعتين لواحدة في الدور الثاني للبطولة.

وتمكنت المصنفة الـ11 عالميا من قلب تأخرها في المجموعة الأولى بنتيجة 3-6، إلى فوز في المجموعتين الثانية والثالثة 6-1 و7-6 (7-5) بعد منافسة استمرت ساعتين و40 دقيقة.

وستضرب صاحبة الـ24 عاما موعدا في الدور الثالث (ثمن النهائي) مع التونسية أنس جابر.

وبلغت اللاعبة العربية، هذا الدور بنفس السيناريو تقريبا بعد تأخرها أمام الأمريكية سلون ستيفينز في المجموعة الأولى 4-6، إلى فوز في المجموعتين التاليتين 6-1 و6-3 على الترتيب.