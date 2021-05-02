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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال بـ ألمانيا.. فيديو

صدى البلد

أعلنت الشرطة في ألمانيا، أن 5 آلاف متظاهر على الأقل نزلوا إلى شوارع العاصمة برلين، أمس السبت، للاحتفال بيوم العمال اشتبكوا مع الشرطة وأصابوا ثلاثة من رجال الأمن.

وبحسب "رويترز"، حدثت الإصابات حدثت بعد رشق بعض المتظاهرين رجال الشرطة بالألعاب النارية والزجاجات والحجارة احتجاجا على عدم المساواة الاجتماعية.

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ونشرت السلطات في ألمانيا 5 آلاف شرطي واستخدم بعض رجال الأمن رذاذ الفلفل لتفريق المحتجين في ثاني احتجاجات من نوعها في يوم عيد العمال منذ بداية جائحة كورونا.

واستخدمت الشرطة مدافع المياه لإخماد النيران التي أشعلها المحتجون في الحواجز الأمنية وصناديق القمامة.

وشهدت مدن أخرى في ألمانيا من بينها هامبورج ولايبزج مظاهرات مماثلة رغم تعرض أكبر اقتصاد في أوروبا لثالث موجة من وباء كورونا.

وزاد عدد المشاركين في احتجاجات هذا العام عن العام الماضي على الرغم من استمرار تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا.

كما شهدت عدة مدن أوروبية احتجاجات مشابهة وخاصة باريس، حيث اعتقلت الشرطة 46 متظاهرا في حين أضرم محتجون النار في صناديق القمامة وحطموا زجاج نوافذ أحد البنوك.

المانيا عيد العمال يوم العمال اشتباكات برلين

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