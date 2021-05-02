عمل وقور.. هجمة مرتدة يتصدر تويتر

تصدر مسلسل هجمة مرتدة موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد زيادة الأحداث إثارة في المسلسل وتسليط الضوء على الدور الكبيرللمخابرات المصرية في حماية الوطن.

وجاءت أبرز تعليقات رواد تويتر:

العمل المتكامل.. من حيث التمثيل فكل عنصر مؤدي دوره ببراعة، المتميز هنا دقة السيناريو والتصوير والإخراج..

كيفية ربط ٣ محاور رئيسية في المسلسل وسردهم على مسارات مختلفه حتي النهايه بطريقه لا تشتت المشاهد بدون ملل ..#هجمة_مرتدةعمل رائع ينقصه بعض التطبيل له ليشاهده الجميع

#هجمه_مرتده رسالته وصلت للجمهور وجعلنا نزداد فخراً بجهاز مخابراتنا التي غيرت مجري الأحداث بالمنطقه وصنعت تاريخ مشرف،المسلسل سلط الضوء على دور جهاز المخابرات في رصد خفافيش الظلام، وهذا يؤكد ويرسخ قدرة مصر وأجهزتها الأمنية والسيادية على تنفيذ مهامها بإحترافيه سواء داخلياً وخارجياً.

عظمة #هجمه_مرتده لا تقل عن الأختيار هند صبرى دور عمرها اتقان رهيب خفه دم احمد عز هشام سليم بجد نفسى الاقى غلطهشابووووه المسلسل ده الى بيتابعوه بره وقاعدين يترجموه اضعاف إعداد المصريين والعرب ومش بعيد يكونوا فى كل حلقه بيضربوا نفسهم بالشباشب زى الشيعة.

ناس كتير اشتغلت في الضل وفي النور، عشان البلد دي تقف علي رجليها، مش لازم تكون الشخصيات محددة، لكن أكيد فيها من الأصل حاجات، كمان فيه أبطال علي السوشيال ميديا عملت هجمة مرتدة ومن غير تكليف من جهات، لكن مكلفين من حبهم لبلدنا بزيادة.

#هجمة_مرتدة .. عمل توثيقي وقور في إبداع صور الواقعية.

وانت بتشوف مسلسل #هجمه_مرتده ماتحاولش تدور على بطل الحدوته لان البطل مش شخص ، البطل هو الجهاز #المخابرات_المصرية اللي كان عندها معلومات استباقيه حمت الوطن وحافظت على مقدراته.



مسلسل هجمة مرتدة مأخوذ من ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله أحمد عز شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.

مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤادسليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.