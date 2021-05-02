زيدان: لا أعرف موقف فاران.. وسنقاتل حتى النهاية

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالانتصار بنتيجة (2-0) خلال مواجهة أوساسونا، مساء أمس السبت، في إطار منافسات الجولة 34 من الليجا.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سعيد بالأداء خلال مباراة اليوم".

وعن استبدال فاران، كشف: "آمل أن يكون شيئا بسيطا، لكن لا يمكنني إخباركم، وفاران يقول إن الأمر بسيط وأنا آمل ذلك".

وأضاف: "إراحة مودريتش وكروس؟ لدينا العديد من المباريات، وكان يجب إراحتهم ومنح الفرصة لآخرين، وبلانكو لعب بشكل جيد جدًا، ومرة أخرى خرجنا اليوم بشباك نظيفة وهو أمر رائع".

وتابع: "الاحتفال الشديد بالهدف الأول؟ أنا سعيد باللاعبين، وحين يكون لدينا 5 فرص في الشوط الأول ولا نسجل يكون الأمر مُحبطًا بعض الشيء، خاصة بالنسبة للاعبين، لكننا تحلينا بالصبر، وسعيد جدًا بهم".

وأردف: "لقد تعرضنا للعديد من الإصابات، لكن اليوم حصدنا 3 نقاط، وسنقاتل حتى النهاية، وأنا لا أقول إننا سنفوز بالألقاب، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لمحاولة الفوز".

وواصل المدير الفني لريال مدريد: "مشاركة هازارد؟ لقد ظهر بشكل جيد، لا سيما وأنه لعب بالقرب من بنزيما، وكان بمستوى جيد جدًا".

واختتم زين الدين زيدان: "اليوم نحن بحالة جيدة بدنيًا وذهنيًا، ونلعب كل 3 أيام وكل التفاصيل مهمة للغاية، لكننا اليوم كنا جيدين".