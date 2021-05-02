عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيدان: لا أعرف موقف فاران.. وسنقاتل حتى النهاية

صدى البلد

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالانتصار بنتيجة (2-0) خلال مواجهة أوساسونا، مساء أمس السبت، في إطار منافسات الجولة 34 من الليجا.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سعيد بالأداء خلال مباراة اليوم".

وعن استبدال فاران، كشف: "آمل أن يكون شيئا بسيطا، لكن لا يمكنني إخباركم، وفاران يقول إن الأمر بسيط وأنا آمل ذلك".

وأضاف: "إراحة مودريتش وكروس؟ لدينا العديد من المباريات، وكان يجب إراحتهم ومنح الفرصة لآخرين، وبلانكو لعب بشكل جيد جدًا، ومرة أخرى خرجنا اليوم بشباك نظيفة وهو أمر رائع".

وتابع: "الاحتفال الشديد بالهدف الأول؟ أنا سعيد باللاعبين، وحين يكون لدينا 5 فرص في الشوط الأول ولا نسجل يكون الأمر مُحبطًا بعض الشيء، خاصة بالنسبة للاعبين، لكننا تحلينا بالصبر، وسعيد جدًا بهم".

وأردف: "لقد تعرضنا للعديد من الإصابات، لكن اليوم حصدنا 3 نقاط، وسنقاتل حتى النهاية، وأنا لا أقول إننا سنفوز بالألقاب، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لمحاولة الفوز".

وواصل المدير الفني لريال مدريد: "مشاركة هازارد؟ لقد ظهر بشكل جيد، لا سيما وأنه لعب بالقرب من بنزيما، وكان بمستوى جيد جدًا".

واختتم زين الدين زيدان: "اليوم نحن بحالة جيدة بدنيًا وذهنيًا، ونلعب كل 3 أيام وكل التفاصيل مهمة للغاية، لكننا اليوم كنا جيدين".

زيدان ريال مدريد الليجا أوساسونا زين الدين زيدان

ترشيحاتنا

ليتني ما قلت.. ظريف يعتذر عن تصريحاته المسربة ضد قاسم سليماني

بعد موافقة اللجنة المختصة .. تعرف على موعد تطبيق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة

حكم الاكتفاء بسورة الفاتحة في قضاء الصلوات الفائتة .. الإفتاء توضح

5 نصائح لتفادي أعطال السيارة .. تعرف عليها

اللهم بلغنا ليلة القدر .. دعاء العشر الأواخر من رمضان 2021

فتح مكة.. الرسول دخلها بـ 10 آلاف جندي وأغلب سادات قريش اعتنقوا الإسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع في ضغط الدم .. كهربا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة وينقل إلى المستشفى

بعد الوعكة الصحية.. موقف كهربا من خوض مباراة الأهلي وغزل المحلة

مشاكل في الكلى|سكرتير نقابة الممثلين يكشف تطورات صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

الست بتنزل هنا علشان تحمل.. حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

دا بس اللي قلته|مجدي عبدالغني يرد على اتهامه بالتحرش بـ رانيا يوسف

الصحة تكشف عن مشروبات تحمي من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.. إليك أكثر من وصفة

فيديو

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ