أخبار الرياضة.. مستشفى الأهلي تستقبل عضوًا جديدا.. الزمالك يسعي لمصالحة جماهيره أمام بيراميدز بالدوري

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.

عضو جديد في مستشفى الأهلي .. تفاصيل حالة محمود كهربا الصحية

كشف مصدر مقرب من محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي عن تفاصيل حالته الصحية بعد اصابته بوعكة نقل على أثرها إلى المستشفى .

بعد الوعكة الصحية.. موقف كهربا من خوض مباراة الأهلي وغزل المحلةكشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي عن موقف محمود كهربا، لاعب الفريق من المشاركة في المباراة القادمة أمام غزل المحلة بعد إصابته بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى .

كاف يحسم تطبيق الـ var خلال ربع نهائى دوري الأبطال فى هذا الموعد

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد جسم تطبيق تقنية الـ "var " فى مباريات ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

التظلمات تحسم مصير عقوبة إمام عاشور وطعن الأهلي

تعقد اليوم الأحد لجنة التظلمات فى اتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي اجتماعا من أجل النظر فى الطعن المقدم من جانب الأهلي والزمالك بشأن عقوبة إيقاف إمام عاشور فى أحداث مباراة دورى الشباب 99.

ليلة ظهور عواد .. الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره على حساب بيراميدز المنتشي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة داخل مصر إلى مواجهة الزمالك وبيراميدز الحماسية التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ١٩ من الدوري المصري الممتاز.

حكام مباراتي الأحد.. جهاد جريشة يدير لقاء الزمالك وبيراميدز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة عن حكام مباراتي اليوم الأحد فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

فرج عامر: الأهلي سبب تعادل سموحة مع الاتحاد

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن فوز فريقه على الأهلي أثر بالسلب في تركيز اللاعبين خلال لقاء الاتحاد السكندري والذي انتهى بالتعادل 2/2.

حمد إبراهيم: الإسماعيلي يسعى لمواصلة النتائج الجيدة.. وإيهاب جلال يتابع الفريق

أكد حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، أن الفوز على الإنتاج الحربي في الدوري كان مهمًا خاصة وأن كل منافسي الإسماعيلي قريبين منه في عدد النقاط.

بصورة وقلب .. جنش يدعم محمد عواد قبل مواجهة بيراميدز

حرص محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الزمالك، على دعم زميله محمد عواد، حارس الفريق، قبل ساعات من لقاء بيراميدز، مساء اليوم الأحد، بالدوري المصري الممتاز.

مدرب إسبانيا : مواجهة مصر في طوكيو صعبة .. ومشاركة صلاح حدثا عظيما للأولمبياد

أكد لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي، أن مجموعة مصر وأسبانيا والأرجنتين وأستراليا، في الأولمبياد متوازنة وكل فرص التأهل مفتوحة أمام الجميع.

وكيل محمد عواد يكشف عن مصيره من الرحيل عن الزمالك

كشف عمر البنا وكيل محمد عواد، حارس مرمي نادي الزمالك، عن مصير اللاعب مع النادي خلال الفترة المقبلة.

مسابقات الطائرة تعلن المواعيد المتبقية من دوري الرجال

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة برئاسة طلعت عبد الرحيم، مواعيد المباريات المتبقية من جدول الدوري الممتاز للرجال للموسم الحالي 2020 -2021.