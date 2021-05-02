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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع ربة منزل تناولت طعاما فاسدا بسوهاج

صدى البلد

لقيت ربة منزل مصرعها إثر إصابتها بتسمم غذائي عقب تناولها وجبة طعام منزلي فاسد على السحور، بمنزلها بمركز العسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات،  يفيد بورود بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول (ايمان. م. ر - 23 عامًا - ربة منزل - وتقيم دائرة المركز)، جثة هامدة، إعداء تسمم غذائي.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال والدها المدعو (محمد. ر. ا - 60 عامًا - عامل)، قرر أن نجلته أحست بإعياء عقب تناولها طعام فاسد بالمنزل، وتم نقلها للمستشفى المركزي في الحال وتوفيت فور وصولها، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علر الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود أي إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تسمم غذائي، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

بسوهاج ربة منزل مدير امن سوهاج جثة جثة هامدة المستشفى

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