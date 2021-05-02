السبب الحقيقي لإغلاق حديقتي الحيوان والأسماك في شم النسيم.. فيديو

قال محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الحديقة منذ افتتحها مجددا في شهر أغسطس الماضي، بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا، تتبع الإجراءت الاحترازية، وكان أهمها الحرص على ارتداء الكمامة للزوار، والرش وتعقيم البوابات.

وأضاف محمد رجائي، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، على فضائية " إكسترا نيوز"، أن الإغلاق الحديقة مجددا يرجع إلى أن هناك توقعات بأن التكدس والإقبال سيكون مرتفعا، خلال أعياد شم النسيم، فكان القرار للصالح العام بإغلاق حديقتي الحيوان والأسماك، حرصا على صحة الناس وضمان للصحة العامة.

وأشار رجائي إلى أن إدارة حديقة الحيوانات حرصت على استغلال فترات الإغلاق بإضافة الألعاب الترفيهية الجديدة، واستغلال المسطاحات المائية، وزيادة المساحات الخضراء، والحفاظ على الصحة البرية للحيوانات.

وتابع أن الحديقة اتبعت أسلوب البدل في زيادة أعداد الحيوانات الموجودة داخلها، من خلال التعرف على الناقص واستبداله بالزيادة من الحدائق المحلية والعالمية، ولأول مرة تستورد الحديقة زرافة بدون أعباء مالية.

وأكد أن الـ 9 حدائق للحيوانات التابعة لجميع المحافظات مغلقة.