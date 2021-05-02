سعادة جديدة.. قلبي اطمأن يوزع بطاقات سعادة على المرضى

الحلقة التاسعة عشر

عرض برنامج "قلبي اطمأن" في الحلقة التاسعة عشر من الموسم الرابع، أهم المبادرات التي تم تصويرها طوال هذا الموسم، وهي مبادرة لمساعدة المرضى.



وافتتح غيث مقدم البرنامج الحلقة ببعض الأقوال عن الصحة وتأثيرها قائلًا:" الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، وكل المشكلات تهون إذا حضرت العافية، الإنسان يمتلك الكثير من النعم لكنها لا تعادل نعمة الصحة، وثلاث أشياء تغير نظرتك إلى الحياة، الغربة،فقد القريب والمرض.

وتابع غيث" يعاني ملايين المرضى كل عام من الإصابات أو يموتون بسبب الرعاية الصحية الرديئة والغير مناسبة".

وبدأ غيث بكلمته المعتادة " بسم الله نبدأ سعادات جديدة، وقدم بطاقة سعادة لسيدة تدعى أنيسة مصابة بفيروس كورونا و عدة أمراض وتعول ابنها بعد أن أصيب بشلل كلي، كاتبًا فيها انتى تستحقى السعادة نعلم أن الظروف كانت شديدة الصعوبة فى الفترة الماضية لذلك سنوفر لك معاشاً شهريًا فى الفترة القادمة، ولأننا نعلم ان حالة ابنك صعبة سنقوم بالتكفل بكل ما يحتاجه،الناس للناس.



وقدم غيث بطاقة سعادة أخرى لسيدة تدعى نويل، تعمل لتعول أبنها المريض بالسرطان هو و اولاده كاتبًا فيها " انتى تستحقي السعادة جئنا لنحقق لكي امنيتك وسنسدد جميع مديوناتك ،وقدم لها بطاقة سعادة اخرى بها مبلغ من المال لتستطيع توفير وتلبيه احتياجتهم.



وواصل غيث تقديم بطاقات السعادة للمرضى بها مبالغ مالية لمساعدتهم فى التغلب على مصاعب الحياة وتلبية احتياجتهم وامنياتهم والمساعدة فى مصاريف علاجهم".



وانهى غيث الحلقة قائلًا " المرض هو المرض مهما تعددت أسماؤه او كثرت أنواعه ..آلام ومعاناة وتدهور أوضاع.



جدير بالذكر أن برنامج قلبي اطمأن" يعرض خلال شهر رمضان، ويتيح للمشاهد الفرصة لعيش تجربة اجتماعية مع"غيث"، الشاب الذي يبحث في أماكن مختلفة من العالم عن أشخاص ضاقت بهم الأرض ليغير حياتهم نحو الأفضل،ويمكنهم من التغلب على مشقات الحياة.