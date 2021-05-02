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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأحد 2-5-2021

الريال السعودى
الريال السعودى

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف  الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد 2 مايو 2021 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

أسعار صرف الريال السعودي اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنك بلوم 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 30-4-2021

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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنك عودة 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنك الإسكندرية 4.11 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.


وسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنك العقارى المصرى العربى 4.06 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنك مصر إيران للتنمية  4.04 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد فى بنك التجارى الدولى CIB  4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد فى المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الأهلي مقابل الجنيه المصري 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر 4.16جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنك كريدى أجريكول نحو 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربى الافريقى عند 4.06 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الكويت الوطنىNBK 4.06 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنك فيصل الإسلامى 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنك الإمارات دبى الوطنى 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

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