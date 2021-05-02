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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة رمضانية .. ميريهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ميريهان حسين
ميريهان حسين

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي عل موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

وتألقت ميريهان حسين في الصور بإطلالة محتشمة متناسقة مع الأجواء الرمضانية، حيث ارتدت عباءة طويلة و ذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الزيتي والبيج الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

 

تزينت ميريهان حسين ببعض الإكسسوارات البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة، و تميزت إطلالتها بانها جمعت بين الأحتشام و البساطة و عدم المبالغة،  وقد نالت صورميريهان حسين  إعجاب متابعيها على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام.

 

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميريهان حسين على خصلات شعرها الأسود الكيرلي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي أرتكزت على الألوان الهادئة.

 

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