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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهة نارية بين الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز.. الليلة

الزمالك ضد بيراميدز
الزمالك ضد بيراميدز

يستضيف فريق الزمالك نظيره بيراميدز، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على بيراميدز في لقاء الليلة، بعد السقوط في فخ التعادل 2 -2 أمام المقاولون العرب، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري

 

ومن المتوقع أن يحرص محمد عواد مرمى الزمالك في مباراة الليلة، بعد فترة طويلة من الغياب عن المشاركة مع الفريق الأول.

 

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة بيرامديز كالتالي:

حراسة المرمى:  محمود جنش، محمد عواد وأحمد نادر السيد


في الدفاع: محمود علاء ، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش ، أحمد فتوح ، حازم إمام  وحمزة المثلوثي .


في الوسط: فرجاني ساسي  ، طارق حامد  ، يوسف أوباما، محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبدالعزيز، أحمد سيد زيزو، محمود عبدالرازق شيكابالا  وأشرف بن شرقي .


في الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد أحداد ومروان حمدي

 

في المقابل يطمح فريق بيراميدز في خطف الثلاث نقاط من الزمالك، لمواصلة الزحف نحو القمة.

 

قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي

 

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل

 

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - دييجو رولان

 

يذكر أن مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري الممتاز، انتهت بتعادل بيراميدز والزمالك 1 - 1.

 

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثان، والذي يتبقى له مباراتين مؤجلتين، بينما يحل بيراميدز في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

 

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