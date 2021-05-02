عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أبرز ما جاء فى الصحف الكويتية .. السيسي: العامل المصري ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية .. القاهرة ترسل 30 طن مساعدات للهند.. والكويت: الرواتب كاملة في مواعيدها وعطلة العيد 4 أيام

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

-«النواب»: نشر السفارة الأمريكية صور الأهرامات من الفضاء ترويج عالمي لمصر

-الفارس لـ «الأنباء»: تطوير خطة البعثات لتتناسب مع احتياجات سوق العمل

-الحظر الكلي مستبعد بالكويت.. وانفراجة في «الجزئي»

-الهند.. عداد قياسي للإصابات والوفيات اليومية.. وتحذير من طفرات مقاومة للأمصال

-الأردن يرصد 3 إصابات بالسلالة الهندية لفيروس كورونا

 

تناولت الصحف الكويتية آخر المستجدات العالمية لفيروس كورونا المستجد، خاصة وحالة التفشي الحادثة في الهند، إضافة إلى الأخبار المحلية والعربية الأخرى.

 

وفي تناولها للشأن المصري، قالت صحيفة الأنباء الكويتية، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن العامل المصري، هو ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل، من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.

 

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمة متلفزة امس بمناسبة عيد العمال تحية تقدير واعتزاز لكل عامل وعاملة في أرجاء مصر على جهودهم المتميزة على طريق العمل والعطاء والإنجاز وتعزيز مسيرة التنمية.

 

وفي موضوعٍ آخر أوردت  الأنباء، ما قاله عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب النائب أحمد إدريس، إن التقاط وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» صورة لمشهد الأهرامات الثلاثة من الفضاء، وحرص السفارة الأمريكية بالقاهرة على نشر صورة تنقل جانبا من الحضارة الفرعونية في مصر يعد أكبر دعاية ترويجية للسياحة والآثار المصرية عالميًا.

بعد حديثه عن العمال.. برلماني يكشف محاور خطاب الرئيس السيسي

إعلامية كويتية: مصر تمتلك كنزا سيحدث طفرة غير مسبوقة

كويتيًا، قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـصحيفة «الأنباء»، ان رواتب مايو ستصرف كاملة للموظفين في مواعيدها من دون خصم أي اقساط سواء استهلاكية للبنوك او الأقساط المستحقة للجهات الحكومية الكويتية.

 

وردا على سؤال حول عطلة العيد، أجابت المصادر انه اذا وافق أول أيام العيد الخميس 13 الجاري فستكون العطلة 4 أيام.

 

ومن الأنباء، أوضح وزير التعليم العالي الكويتي محمد الفارس أنه بناء على الظروف الصحية واستنادا الى توجهات مجلس الوزراء بالسماح للعودة للدراسة التقليدية خلال العام الأكاديمي المقبل، فسيترك لكل جهة اختيار النظام الأمثل للاستمرار بنوع وطبيعة نظام الدراسة سواء كان تعليما تقليديا أو تعليما مدمجا.

 

وحول خطة الابتعاث للعام الحالي وآلية الابتعاث في ظل استمرار جائحة كورونا، ذكر الفارس أن خطة وآلية الابتعاث الخارجي هي بتطوير خطة البعثات بحيث تتناسب مع احتياجات سوق العمل .

من جانبها، قالت صحيفة الوطن الكويتية، أعلنت مصر أمس السبت عن إرسال 30 طنا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى الهند لمساندتها في التصدي لجائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له أنه تم تجهيز شحنة تتكون من 300 أسطوانة أكسجين و20 جهاز تنفس صناعي و100 سرير طبي و20 جهاز رسم قلب و30 جهاز صدمات كهربائية و50 مضخة محاليل و 50 سرنجة محاليل.

وأشار مجاهد إلى أنه سيتم إرسال تلك الشحنة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية لدعم دولة الهند خلال مواجهة جائحة فيروس (كورونا) بعد انتشار الوباء وزيادة عدد الإصابات والوفيات.

كويتيًا، قالت الوطن،  أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة فيروس كورونا الكويتية د. خالد الجارالله، أن الحظر الكلي مستبعد والجزئي إلى انفراجه وفق الحالة الوبائية.

وشدد في تغريدات متصلة عبر حسابه على "تويتر" على ضرورة تقنين فترات جرعات اللقاحات لرفع وتيرة التمنيع المجتمعي.

وقال إن هناك انخفاضًا طفيفًا في إيجابية مسحات الترصد الوبائي، مشيرًا إلى أن العدوى أعلى بمناطق السكن الاستثماري، مشيرا في الوقت عينه إلى استقرار الإشغال السريري والحالات الحرجة، منها ٦٥٪ رعاية للوافدين.

كما دعا إلى العمل عن بعد ما أمكن، تجنب المخالطة في الأماكن المكتظة، العزل عند الشعور بأعراض الفيروس، وذلك في إطار دعم جهود المكافحة الوبائية.

وعن الهند قالت الوطن، إن ما سجلته الهند من رقم قياسي عالمي يعد أمر قاتمًا لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، التي بلغت أمس 401 ألف و993 حالة، حتى في الوقت الذي حاولت فيه بدء جولة جديدة من حملة التطعيم، على الرغم من نقص الجرعات.

مساعدات طبية فرنسية تغادر إلى الهند.. وأزمة لقاحات

الهند تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في إصابات ووفيات كورونا

من ناحية أخرى، أعلنت الهند، أمس السبت، عن اكتشاف طفرات في عينات فيروس كورونا من شأنها أن تلغي مفعول.

وأوضح المستشارون أنهم يعملون على تحديد هذه الطفرات، لكنهم أضافوا بأنه لا يوجد سبب حاليا للاعتقاد بأنها تنتشر أو تمثل خطورة كبيرة.

وبحسب رويترز، فإن العلماء يدرسون السبب وراء الارتفاع الحالي في عدد الإصابات في الهند وما إذا كانت وراءه سلالة متحورة يطلق عليها "بي.1. 617" تم رصدها أول مرة في البلاد.

أخيرًا، أوردت صحيفة الراي، قول وزير الصحة الأردني فراس الهواري في تصريح لتلفزيون المملكة التابع للدولة إن الأردن رصد ثلاث حالات إصابة بالسلالة الهندية من فيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا إلى الخارج.

وقال الوزير «حالتان سجلتا في عمّان وواحدة في الزرقاء لأشخاص لم يسافروا ما يؤكد أن ظهور الحالات المتحورة ليست بالضرورة أن تكون قد أتت من الخارج وإنما نتيجة التكاثر النوعي».

 

 

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر العامل المصري مساعدات للهند الصحف الكويتية

موضوعات متعلقة

باكستان و سنغافورة تقيدان حركة السفر الجوي بسبب الهند

مساعدات طبية فرنسية تغادر إلى الهند.. وأزمة لقاحات

المحكمة العليا الهندية تتوعد المسئولين المقصرين في تسليم الأكسجين للمستشفيات

بعد تفشي كورونا.. العاصمة الهندية تمدد الإغلاق مرة أخرى حتى 10 مايو

بعد تطعيم 100 مليون شخص.. أمريكا تقترب من مناعة القطيع

مسئول أفغاني كبير يكشف حقيقة نوايا طالبان بعد رحيل القوات الأمريكية

بعد إعلانها التوصل لاتفاق حول العقوبات.. هل هناك موعد لإنهاء مشكلة إيران النووية؟

الجمعة.. جولة جديدة من محادثات فيينا حول الاتفاق النووى مع إيران

ترشيحاتنا

حالة الطقس اليوم الأحد 2/ 5/ 2021 فى مصر

طلقة اخترقت رأسه.. حبس 8 بلطجية لتورطهم في قتل طفل بالمطرية

ليفربول عن تصريحات محمد صلاح بشأن عدم تجديد تعاقده: لا تعليق

على جدار كهف قديم.. اكتشاف آثار أيدي أطفال عمرها 1200 عام

موعد اذان المغرب 20 رمضان

القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

سد النهضة على رأس مباحثات سودانية أوغندية.. والخرطوم: إثيوبيا تشتري الوقت بتعنتها

الهند تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في إصابات ووفيات كورونا

ارتفاع في ضغط الدم .. كهربا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة وينقل إلى المستشفى

مشاكل في الكلى|سكرتير نقابة الممثلين يكشف تطورات صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

بسبب "شيشة".. محمد شريف يثير الجدل قبل مباراة الأهلي وغزل المحلة| فيديو

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ