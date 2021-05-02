أبرز ما جاء فى الصحف الكويتية .. السيسي: العامل المصري ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية .. القاهرة ترسل 30 طن مساعدات للهند.. والكويت: الرواتب كاملة في مواعيدها وعطلة العيد 4 أيام

-«النواب»: نشر السفارة الأمريكية صور الأهرامات من الفضاء ترويج عالمي لمصر

-الفارس لـ «الأنباء»: تطوير خطة البعثات لتتناسب مع احتياجات سوق العمل

-الحظر الكلي مستبعد بالكويت.. وانفراجة في «الجزئي»

-الهند.. عداد قياسي للإصابات والوفيات اليومية.. وتحذير من طفرات مقاومة للأمصال

-الأردن يرصد 3 إصابات بالسلالة الهندية لفيروس كورونا

تناولت الصحف الكويتية آخر المستجدات العالمية لفيروس كورونا المستجد، خاصة وحالة التفشي الحادثة في الهند، إضافة إلى الأخبار المحلية والعربية الأخرى.

وفي تناولها للشأن المصري، قالت صحيفة الأنباء الكويتية، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن العامل المصري، هو ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل، من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمة متلفزة امس بمناسبة عيد العمال تحية تقدير واعتزاز لكل عامل وعاملة في أرجاء مصر على جهودهم المتميزة على طريق العمل والعطاء والإنجاز وتعزيز مسيرة التنمية.

وفي موضوعٍ آخر أوردت الأنباء، ما قاله عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب النائب أحمد إدريس، إن التقاط وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» صورة لمشهد الأهرامات الثلاثة من الفضاء، وحرص السفارة الأمريكية بالقاهرة على نشر صورة تنقل جانبا من الحضارة الفرعونية في مصر يعد أكبر دعاية ترويجية للسياحة والآثار المصرية عالميًا.

كويتيًا، قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـصحيفة «الأنباء»، ان رواتب مايو ستصرف كاملة للموظفين في مواعيدها من دون خصم أي اقساط سواء استهلاكية للبنوك او الأقساط المستحقة للجهات الحكومية الكويتية.

وردا على سؤال حول عطلة العيد، أجابت المصادر انه اذا وافق أول أيام العيد الخميس 13 الجاري فستكون العطلة 4 أيام.

ومن الأنباء، أوضح وزير التعليم العالي الكويتي محمد الفارس أنه بناء على الظروف الصحية واستنادا الى توجهات مجلس الوزراء بالسماح للعودة للدراسة التقليدية خلال العام الأكاديمي المقبل، فسيترك لكل جهة اختيار النظام الأمثل للاستمرار بنوع وطبيعة نظام الدراسة سواء كان تعليما تقليديا أو تعليما مدمجا.

وحول خطة الابتعاث للعام الحالي وآلية الابتعاث في ظل استمرار جائحة كورونا، ذكر الفارس أن خطة وآلية الابتعاث الخارجي هي بتطوير خطة البعثات بحيث تتناسب مع احتياجات سوق العمل .

من جانبها، قالت صحيفة الوطن الكويتية، أعلنت مصر أمس السبت عن إرسال 30 طنا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى الهند لمساندتها في التصدي لجائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له أنه تم تجهيز شحنة تتكون من 300 أسطوانة أكسجين و20 جهاز تنفس صناعي و100 سرير طبي و20 جهاز رسم قلب و30 جهاز صدمات كهربائية و50 مضخة محاليل و 50 سرنجة محاليل.

وأشار مجاهد إلى أنه سيتم إرسال تلك الشحنة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية لدعم دولة الهند خلال مواجهة جائحة فيروس (كورونا) بعد انتشار الوباء وزيادة عدد الإصابات والوفيات.

كويتيًا، قالت الوطن، أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة فيروس كورونا الكويتية د. خالد الجارالله، أن الحظر الكلي مستبعد والجزئي إلى انفراجه وفق الحالة الوبائية.

وشدد في تغريدات متصلة عبر حسابه على "تويتر" على ضرورة تقنين فترات جرعات اللقاحات لرفع وتيرة التمنيع المجتمعي.

وقال إن هناك انخفاضًا طفيفًا في إيجابية مسحات الترصد الوبائي، مشيرًا إلى أن العدوى أعلى بمناطق السكن الاستثماري، مشيرا في الوقت عينه إلى استقرار الإشغال السريري والحالات الحرجة، منها ٦٥٪ رعاية للوافدين.

كما دعا إلى العمل عن بعد ما أمكن، تجنب المخالطة في الأماكن المكتظة، العزل عند الشعور بأعراض الفيروس، وذلك في إطار دعم جهود المكافحة الوبائية.

وعن الهند قالت الوطن، إن ما سجلته الهند من رقم قياسي عالمي يعد أمر قاتمًا لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، التي بلغت أمس 401 ألف و993 حالة، حتى في الوقت الذي حاولت فيه بدء جولة جديدة من حملة التطعيم، على الرغم من نقص الجرعات.

من ناحية أخرى، أعلنت الهند، أمس السبت، عن اكتشاف طفرات في عينات فيروس كورونا من شأنها أن تلغي مفعول.

وأوضح المستشارون أنهم يعملون على تحديد هذه الطفرات، لكنهم أضافوا بأنه لا يوجد سبب حاليا للاعتقاد بأنها تنتشر أو تمثل خطورة كبيرة.

وبحسب رويترز، فإن العلماء يدرسون السبب وراء الارتفاع الحالي في عدد الإصابات في الهند وما إذا كانت وراءه سلالة متحورة يطلق عليها "بي.1. 617" تم رصدها أول مرة في البلاد.

أخيرًا، أوردت صحيفة الراي، قول وزير الصحة الأردني فراس الهواري في تصريح لتلفزيون المملكة التابع للدولة إن الأردن رصد ثلاث حالات إصابة بالسلالة الهندية من فيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا إلى الخارج.

وقال الوزير «حالتان سجلتا في عمّان وواحدة في الزرقاء لأشخاص لم يسافروا ما يؤكد أن ظهور الحالات المتحورة ليست بالضرورة أن تكون قد أتت من الخارج وإنما نتيجة التكاثر النوعي».