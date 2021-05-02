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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شهد تختفي من منزلها.. تعرف على أبرز أحداث الحلقة 20 من مسلسل ضل راجل

صدى البلد

أحداث جديدة ومثيرة عرضت في الحلقة 20 من مسلسل ضل راجل بعدما دخل كابتن جلال السجن بتهمة قتل البلطجي الذي كان بحوزته دليل حق ابنته.

اختفت شهد من منزلها في الحلقة الماضية لتظهر في منزل الطبيبة ملك وتخبرها برغبتها في التخلص مِن الجنين وحماية والدها، وتعيدها إلى المنزل لاطمئنان والدتها عليها.

في حديث لها مع عمتها قالت الطبيبة ملك إنها معجبة بنموذج الأب والرجل الذي ظهر به كابتن جلال وحبه لابنته على خلاف والدها الذي كان يضربها وهي صغيرة وسبب لها عقدة نفسية.

توصل ضابط المباحث إلى الملهى الليلي الذي يظهر فيه سليم النجار وأصدقائه وتتبعهم وشاهد صديقه عمرو بصحبة بلطجي اتضح أنه من قتل البلطجي الذي تورط كابتن جلال في قتله.

اضطر سليم إلى الموافقة على الزواج من غادة بعدما تمسكت به أمام والدها وشعوره بالتهديد خوفا من نفوذه في الوقت الذي يفكر فيه في زوجته شهد وابنهما الذي مازالت حاملا فيه.

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ضل راجل الحلقة 19.. كابتن جلال في السجن وزوج الطبيبة يتهجم عليها

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مسلسل ضل راجل يتصدر تريند تويتر.. شاهد

طلبت هدى زوجة جلال مِن والدة صديقة شهد زيارتها في منزلها والذهاب معها في مكان ما واتضح أنها ترغب في زيارة والدة سليم في منزلها.

مسلسل ضل راجل، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، ويعرض في تمام الساعة 12:05 بعد منتصف الليل.

يشارك فى بطولة المسلسل إلى جانب ياسر جلال، كل من نور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، ومحمد يسري، وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مسلسل ضل راجل السجن

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