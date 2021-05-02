عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. ضبط 20 مقهى ومصادرة 362 شيشة بالدقي

الحملات على المقاهي
الحملات على المقاهي

كثفت أجهزة محافظة الجيزة من جهودها لتحسين الخدمات وتطوير المرافق من خلال توفير ورديات للعمل بالشارع على مدار الــ 24 ساعة، وسط تشديد للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتطبيق العقوبات القانونية الحازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى رفع كفاءة النظافة وإزالة الإشغالات بمحيط الكنائس.

وفى هذ السياق قامت أجهزة حي الدقي بتنفيذ حملة مكبرة لضبط المخالفات والتأكد من تطبيق المحال والمقاهي للإجراءات الاحترازية،حيث تمكنت الحملة من ضبط 20 مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية ومصادرة 362 شيشة و 96 كرسي  وتحرير 6 محاضر مخالفة لمواعيد الغلق.

معندناش شم نسيم .. حدائق ومتنزهات الجيزة ترفع شعار «مغلق» بأمر كورونا

الجيزة تقرر غلق المراسى النيلية والمراكب العائمة والحدائق في شم النسيم

كما تمكن الحي من تحرير 31 محضر عدم ارتداء كمامة و4 محاضر إنتظار خاطئ و2 محضر لإتلاف الطريق.

 كما تمكنت لجان المتابعة من رصد حالة لبناء مخالف وضم المساحة الخلفية لأحد العقارات بشارع النرجس وعلى الفور تم إيقاف الأعمال وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.

غلق المراسي النيلية والمتنزهات

من ناحية أخرى أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بغلق جميع المراسى النيلية والمراكب العائمة  والحدائق والمتنزهات العامة غلقا كاملا أمام المواطنين يوم الأثنين  الموافق ٣ مايو وذلك خلال فتره أعياد شم النسيم.

وأوضحت المحافظة أن القرار يأتي تحسباً لخروج المواطنين والذهاب إلى البواخر والمراسى النيلية والحدائق والمنتزهات لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم لما تمثله التجمعات من خطورة فى زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك في اطار خطة الدولة نحو مواجهة تفشي الجائحة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن تحقيق السلامة العامة للمواطنين .

a57fca1b-e33a-4a29-891c-c3173a93e91b
a57fca1b-e33a-4a29-891c-c3173a93e91b
15467d17-2728-4f48-8dc0-05866820486e
15467d17-2728-4f48-8dc0-05866820486e
137c52df-c0a1-4b70-92a7-b5be8cfc0173
137c52df-c0a1-4b70-92a7-b5be8cfc0173
94af7634-2aef-4816-8d60-e07d84c3316e
94af7634-2aef-4816-8d60-e07d84c3316e
f85bed07-a6e3-405d-956e-56e955b454e1
f85bed07-a6e3-405d-956e-56e955b454e1
f718ad4a-f8ac-46d4-847b-404ee01804ab
f718ad4a-f8ac-46d4-847b-404ee01804ab
66ee6b96-abcb-45dc-a0d7-3933ca01bc44
66ee6b96-abcb-45dc-a0d7-3933ca01bc44
c2ee86ed-4101-482f-85cd-a5d0ea200732
c2ee86ed-4101-482f-85cd-a5d0ea200732
2ce6432b-49f4-429c-9369-1e5f3173343d
2ce6432b-49f4-429c-9369-1e5f3173343d
محافظة الجيزة حي الدقي اخبار المحافظات الحملات على المقاهي المقاهي المخالفة

ترشيحاتنا

حالة الطقس اليوم الأحد 2/ 5/ 2021 فى مصر

طلقة اخترقت رأسه.. حبس 8 بلطجية لتورطهم في قتل طفل بالمطرية

ليفربول عن تصريحات محمد صلاح بشأن عدم تجديد تعاقده: لا تعليق

على جدار كهف قديم.. اكتشاف آثار أيدي أطفال عمرها 1200 عام

موعد اذان المغرب 20 رمضان

القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

سد النهضة على رأس مباحثات سودانية أوغندية.. والخرطوم: إثيوبيا تشتري الوقت بتعنتها

الهند تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في إصابات ووفيات كورونا

ارتفاع في ضغط الدم .. كهربا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة وينقل إلى المستشفى

مشاكل في الكلى|سكرتير نقابة الممثلين يكشف تطورات صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

بسبب "شيشة".. محمد شريف يثير الجدل قبل مباراة الأهلي وغزل المحلة| فيديو

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ