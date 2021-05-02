لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. ضبط 20 مقهى ومصادرة 362 شيشة بالدقي
كثفت أجهزة محافظة الجيزة من جهودها لتحسين الخدمات وتطوير المرافق من خلال توفير ورديات للعمل بالشارع على مدار الــ 24 ساعة، وسط تشديد للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتطبيق العقوبات القانونية الحازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى رفع كفاءة النظافة وإزالة الإشغالات بمحيط الكنائس.
وفى هذ السياق قامت أجهزة حي الدقي بتنفيذ حملة مكبرة لضبط المخالفات والتأكد من تطبيق المحال والمقاهي للإجراءات الاحترازية،حيث تمكنت الحملة من ضبط 20 مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية ومصادرة 362 شيشة و 96 كرسي وتحرير 6 محاضر مخالفة لمواعيد الغلق.
كما تمكن الحي من تحرير 31 محضر عدم ارتداء كمامة و4 محاضر إنتظار خاطئ و2 محضر لإتلاف الطريق.
كما تمكنت لجان المتابعة من رصد حالة لبناء مخالف وضم المساحة الخلفية لأحد العقارات بشارع النرجس وعلى الفور تم إيقاف الأعمال وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.
غلق المراسي النيلية والمتنزهات
من ناحية أخرى أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بغلق جميع المراسى النيلية والمراكب العائمة والحدائق والمتنزهات العامة غلقا كاملا أمام المواطنين يوم الأثنين الموافق ٣ مايو وذلك خلال فتره أعياد شم النسيم.
وأوضحت المحافظة أن القرار يأتي تحسباً لخروج المواطنين والذهاب إلى البواخر والمراسى النيلية والحدائق والمنتزهات لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم لما تمثله التجمعات من خطورة فى زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك في اطار خطة الدولة نحو مواجهة تفشي الجائحة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن تحقيق السلامة العامة للمواطنين .