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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جنش يحتفل بعيد ميلاد إسلام جابر

صدى البلد

هنأ محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي نادي الزمالك صديقى بالفريق اسلام جابر بعيد ميلاده ال 24
 

ونشر جنش عبر استوري حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لإسلام جابر وعلق قائلا "عيد ميلاد سعيد ".
 

ويستضيف فريق الزمالك نظيره بيراميدز، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على بيراميدز في لقاء الليلة، بعد السقوط في فخ التعادل 2 -2 أمام المقاولون العرب، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري

 

ومن المتوقع أن يحرص محمد عواد مرمى الزمالك في مباراة الليلة، بعد فترة طويلة من الغياب عن المشاركة مع الفريق الأول.

 

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة بيرامديز كالتالي:

حراسة المرمى:  محمود جنش، محمد عواد وأحمد نادر السيد
 

في الدفاع: محمود علاء ، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش ، أحمد فتوح ، حازم إمام  وحمزة المثلوثي .
 

في الوسط: فرجاني ساسي  ، طارق حامد  ، يوسف أوباما، محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبدالعزيز، أحمد سيد زيزو، محمود عبدالرازق شيكابالا  وأشرف بن شرقي .
 

في الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد أحداد ومروان حمدي

الدوري الممتاز اسلام جابر محمود عبد الرحيم جنش مسابقة الدوري الممتاز الزمالك

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