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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 4 أطنان أغذية ومستلزمات طبية غير صالحة قبل طرحها بالقاهرة

مباحث التموين
مباحث التموين

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٢ طن "سكر حر – أرز أبيض" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون مستندات مجهولة المصدر و١٦٠٠ عبوة "زيت طعام – مسلى"مدون علهيا علامات تجارية غير مسجلة وبدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة ، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى الشركات لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة . 

كما تم ضبط ٢ طن "زبيب – مشمشية – قراصيا - جوز هند" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة ، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة . 

وتم ضبط ٦٨ قطعة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتى – سنون أنسولين" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة .

 جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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