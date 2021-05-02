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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

سياحة النواب: تطعيم العاملين فى السياحة يزيد القدرة التنافسية للقطاع

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب

ناشد النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب جميع العاملين بالقطاع السياحي بمختلف منشآته  استكمال التسجيل بالموقع الذي خصصته وزارة الصحة للتسجيل وتلقي اللقاح الخاص بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ، مشيداً بقيام وزارة الصحة بالبدء في تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي.

وأكد " إدريس " فى بيان له اصدره اليوم ضرورة التسجيل بالموقع لسرعة تلقي اللقاح وتسهيل تطعيم العمالة السياحية مشيداً بتطعيم العاملين بالقطاع السياحي الذى بدأ  في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر من خلال التنسيق مع وزارتي الصحة والسياحة والآثار بتجهيز مقر في كل من شرم الشيخ والغردقة لتخصيصهما لتطعيم العاملين بالسياحة وتزويد المقرين بالتجهيزات المطلوبة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بهما.

وطالب النائب الاقصرى بمجلس النواب أحمد ادريس اعطاء اولوية لتطعيم العاملين بالقطاع السياحى داخل محافظتى الأقصر وأسوان باعتبارهما من اهم المناطق والمحافظات السياحية والاثرية.

مؤكداً ان تطعيم العاملين بالقطاع السياحي فى غاية لحماية هؤلاء العاملين والحفاظ علي صحتهم وسلامتهم نظرا لتعاملهم المباشر مع السائحين القادمين من مختلف الدول حول العالم اضافة الى ان التطعيم للعاملين بالقطاع السياحى يعد خطوة ضرورية ومهمة للغاية تزيد من القدرة التنافسية للسياحة المصرية ويزيد من فرص ومعدلات التدفق السياحي فتلقي اللقاح يعد من المزايا الإضافية لجذب السياحة الوافدة لكافة المقاصد السياحية والاثرية الى البلاد حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وزارة الصحة فيروس كورونا لقاح فيروس كورونا القطاع السياحي الإجراءات الاحترازية

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