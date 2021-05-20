ميزو ومسعودي وفطوطة.. شخصيات بارزة في مشوار سمير غانم

رحل عن عالمنا قبل لحظات الفنان الكبير سمير غانم بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي، وصراع مع فيروس كورونا المستجد.

قدم الفنان سمير غانم على مدار مشواره التمثيلي الحافل عددا كبيرا من الشخصيات والأدوار الكوميدية التي يتذكرها الجمهور جيدا، وكانت علامات في تاريخه الذي دام لسنوات طويلة ما بين المسرح والسينما والتلفزيون.

فطوطة

تعد شخصية فطوطة من أبرز الأدوار التي قدمها سمير غانم على مدار سنوات في فوازير رمضان للتلفزيون، واستطاع ببدلته الخضراء وحجمة الصغير وصوته الساخر أن يظل في ذاكرة المشاهد حتى بعد توقفه عن تقديمها.

مسعودي

كان دور مسعود أو مسعودي كما اعتادت الفنانة شيرين تلقيبه في مسرحية المتزوجون، من أشهر وأفضل أدوار سمير غانم التي قدمها على المسرح، ورغم تقديمه عددا كبيرا من المسرحيات الكوميدية إلا أن المتزوجون التي شاركه فيها صديقه ورفيقه الفنان جورج سيدهم لها طابعا خاصا عند الجمهور.

ميزو

في عام 1977 قدم الفنان سمير غانم مسلسل حكايات ميزو ولعب فيه شخصية معتز أو ميزو الشاب الغني المستهتر الذي ينفق أمواله على السهر والخروجات ويحاول من حوله إقناعه بالزواج والاستقرار وتحمل المسئولية.

الصحفي أحمد

شارك سمير غانم بطولة الفيلم السينمائي البنات عايزة ايه مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز وسهير رمزي، وقدم شخصية الصحفي أحمد الذي كان مشرفا على باب العشاق في الجريدة التي يعمل بها وهو الفيلم الذي غنى فيه أحمد عدويه السح الدح امبو.

حكيم

في عام 2012 شارك الفنان سمير غانم في مسلسل يسرا الرمضاني شربات لوز وقدم شخصية حكيم الزوج الغني الذي غامر وتزوج سيدة من مستوى اجتماعي أقل من عائلته وكانت بينهما العديد من المشاهد الكوميدية التي تعلق بها الجمهور.

الحلواني

ساند الفنان سمير غانم ابنته دنيا في العديد من مسلسلاتها وأعمالها الكوميدية الرمضانية، ومن أبرز هذه الأدوار كان والد لهفة الحلواني كومبارس السينما الذي تحاول ابنته أن تكون نجمة شهيرة ويتصرف هو دائما عكس رغبتها وتقع لهما العديد من الفقرات الكوميدية.

جدو ميكي

أيضا في مسلسل نيللي وشريهان الذي قامت ببطولته ابنتي سمير غانم دنيا وإيمي كان الفنان الكوميدي الكبير حاضرا بشخصية جدو ميكي بطل سلسلة حكايات مجلة ميكي الشهيرة.