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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هوليوود تنعى الممثلة الأمريكية أولمبيا دوكاكيس

الممثلة الراحلة أولمبيا
الممثلة الراحلة أولمبيا دوكاكيس

كرم العديد من نجوم هوليوود ذكرى الممثلة الأمريكية أولمبيا دوكاكيس التي رحلت منذ ساعات عن عمر 89 عاما بعد مسيرة فنية سينمائية وتلفزيونية ومسرحية حافلة، بعد معاناة لفترة مع المرض بحسب موقع ديدلاين الأمريكي.

تفاصيل وفاة أولمبيا دوكاكيس

توفيت أولمبيا دوكاكيس في منزلها بمدينة نيويورك، بعد سنوات من حصولها على جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة وهي في عمر 56 عاما، عن دورها في فيلم الكوميديا الرومانسية  Moonstruck، الذي قام ببطولته نيكولاس كيدج والمغنية الشهيرة شير عام 1987.

كانت أولمبيا دوكاكيس ممثلة ومنتجة ومخرجة وناشطة اجتماعية، قدمت على مدار تاريخها ومشوارها الفني حوالي 50 عملا تلفزيونيا وأكثر من 60 فيلما، إلى جانب عدد كبير من المسرحيات، حيث كان المسرح شغفها الأول وترشحت عن أدوارها على خشبته إلى العديد من الجوائز.

نالت عن فيلمها مع شير ونيكولاس كيدج إلى جانب الأوسكار جائزة جولدن جلوب وترشحت للبافتا، ولعبت فيه دور الأم المنخرطة بشكل مفرط في الحياة العاطفية لابنتها. 

حصلت أولمبيا دوكاكيس على نجمة في ممشى المشاهير بهوليوود منذ عام 2013 تقديرا لنشاطاتها وإسهاماتها الاجتماعية، منذ نخرجها من جامعة بوسطن وبداية حياتها المهنية في نيويورك في بداية الستينات. 

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شارك في دفتر عزاء أولمبيا دوكاكيس على السوشيال ميديا العديد من النجوم أبرزهم مايكل كين، فيولا ديفيس، جورج تاكي، وبول ريزر. 

 

 

 

أولمبيا دوكاكيس الأوسكار فيولا ديفيس مشاهير هوليوود نجمة هوليوود

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