توريد 69250 طن قمح للصوامع والشون بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن توريد 69250 طن قمح داخل وخارج المحافظة منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن.

وقال الدكتور مجد المرسي،مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد،في بيان صحفي له:"إنه جرى توريد داخل المحافظة 39200 طن، وتوريد 30050 طن خارج المحافظة، مؤكدًا أن مواقع المحافظة تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري.

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من جانب آخر،أعلنت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الأحد، عن الانتهاء من تنفيذ الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن على مستوى المحافظة، والتي بدأت أعمالها من اول شهر أبريل الماضي ولمدة شهر.

صرح بذلك الدكتور ناجي عوض، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، مشيرًا في بيان صحفي له، اليوم الاحد ، إلى أن لجان التحصين تنفذ آخر أعمالها اليوم بمنطقة قرية عائشة عبد الرحمن بوحدة النهضه ومنطقة بئر ٦ بوحدة الفرافرة بدائرة الفرافرة.

وقال ناجي، إن لجان التحصين ضد مرض الجلد العقدي بمديرية الطب البيطري وإداراتها الخمس في (الخارجة، باريس، بلاط، الداخلة، الفرافرة)، واصلت العمل ليلًا ونهارا لتحصين الماشية ومنع انتشار المرض.

وأضاف ناجي، أن الإدارات البيطرية بجميع المراكز تواصل عمل ندوات إرشادية للمواطنين للتوعية بالمرض وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه.

من جانب آخر، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد، ضمن فعاليات ليالي رمضان بمختلف مواقع الفرع وفق بيان صادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم السبت.

ونظمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة قافلة رمضانية بمركز شباب عثمان بن عفان، تضمنت محاضرة ثقافية بعنوان" فوائد الصيام للروح والجسد" حاضرها أحمد السعيد إبراهيم وتحدث فيها عن معنى الصيام وفوائده لجسم الإنسان وتأثيره على الصحة النفسية، بحانب عرض فنون شعبية لفرقة التلقائين بالفرافرة، ومسابقة للمواهب بجوائز فورية.

بينما نظمت مكتبة شرق بولاق سهرة رمضانية تضمنت محاضرة ثقافية بعنوان "الصوم صحة جسدية" حاضرها الكاتب محمد رجب، تحدث فيها عن فوائد الصيام الدينية وكيف يشفع الصيام لصاحبة يوم القيامة وأنه كفارة الخطايا والذنوب، منوها لفوائد الصيام الدنيوية والاجتماعية إلى جانب فقرة إنشاد للمنشد محمد فداوى قناوى وورشة فنون تشكيلية للأطفال.